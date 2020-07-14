Tayvan Parlamentosu'nda arbede - Son Dakika

Tayvan Parlamentosu'nda Demokratik İlerici Parti (DPP) milletvekilleriyle, ana muhalefetteki Kuomintang (KMT) partisinden milletvekilleri arasında kavga çıktı.
Tayvan Parlamentosu'nda Çin'e yakınlığıyla bilinen Demokratik İlerici Parti (DPP) milletvekilleriyle, ana muhalefetteki Kuomintang (KMT) partisinden milletvekilleri arasında kavga çıktı. Milletvekilleri arasında yaşanan arbedeler kameralara yansıdı. Yerel medya, KMT milletvekillerinin, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in yardımcısı Chen Chu'yu hükümetin üst düzey pozisyonlarından birine getirmesine karşı çıktığını duyurdu. Öte yandan, Chen Chu'nun konuşma yapacağı kürsünün de KMT milletvekilleri tarafından ters çevrildiği ifade edildi.