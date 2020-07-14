Tayvan Parlamentosu'nda arbede - Son Dakika

Tayvan Parlamentosu'nda Çin'e yakınlığıyla bilinen Demokratik İlerici Parti (DPP) milletvekilleriyle, ana muhalefetteki Kuomintang (KMT) partisinden milletvekilleri arasında kavga çıktı. Milletvekilleri arasında yaşanan arbedeler kameralara yansıdı. Yerel medya, KMT milletvekillerinin, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in yardımcısı Chen Chu'yu hükümetin üst düzey pozisyonlarından birine getirmesine karşı çıktığını duyurdu. Öte yandan, Chen Chu'nun konuşma yapacağı kürsünün de KMT milletvekilleri tarafından ters çevrildiği ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu

Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti

Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek