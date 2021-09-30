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Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi - Son Dakika

Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi

30.09.2021 11:36

Tayvan'da muhalefet milletvekilleri, istifasını talep ettikleri Başbakan Su Tseng-chang'in parlamentodaki konuşmasını keserek kürsüye çıktı.

Tayvan'da muhalefet milletvekilleri, istifasını talep ettikleri Başbakan Su Tseng-chang'in parlamentodaki konuşmasını keserek kürsüye çıktı. Tansiyonun giderek arttığı oturumda iktidar partisi ile muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Tayvan parlamentosu, muhalefetteki Milliyetçi Parti milletvekillerinin iktidardaki Demokratik İlerleyiş Partisi milletvekilleriyle kavgasına sahne oldu. Başbakan Su Tseng-chang, hükümetin ulusal güvenlik ve ekonomiye odaklanan performansı ile ilgili yıllık konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Bu sırada muhalefet milletvekilleri kürsüye gelerek konuşmayı yarıda kesti. Hükümetin salgınla mücadele yöntemini eleştiren muhalefet milletvekilleri, Başbakan Su Tseng-chang'ın istifasını talep etti. Tansiyonun yükseldiği parlamentoda iktidar ile muhalefet milletvekilleri birbirine girdi. Arbede sırasında konuşmasını sürdüren Başbakan Su Tseng-chang, muhalefet milletvekilleri tarafından engellenmek istendi. Bu sırada bazıları da kürsüye su fırlattı. Başbakan Su Tseng-chan bir süre sonra parlamentoyu terk ederken ilginç anlar yaşandı. Muhalefet milletvekili Chen Yu-Jen taktığı eldivenlerle kürsüye tırmanmaya çalıştı ancak iktidar partisi milletvekilleri tarafından yere indirildi.

PİLOTLARA UYGULANAN KARANTİNA SÜRESİNİN DÜŞÜRÜLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

23 milyondan fazla nüfuslu Tayvan'da korona virüs salgınında toplam 16 bin 223 vaka tespit edilirken, 842 kişi hayatını kaybetti. Ülkede büyük bir kesim, vakalardaki artışın denizaşırı ülkelerden dönen ve yalnızca 3 gün karantinaya tabi tutulan pilotlardan kaynaklandığını savunarak hükümete tepki gösteriyor. Pilotlar için karantina süresinin 3 güne indirilmesi "büyük bir ihlal" olarak nitelendiriliyor.

(İHA)

Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi
Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi
Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi
Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi

Muhalefet, Başbakan, İktidar, Tayvan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi - Son Dakika
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