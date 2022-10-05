Tayvan, Çin'in "hava sahası"nı olası ihlalini, "ilk saldırı" sayacağını bildirdi - Son Dakika
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Tayvan, Çin'in "hava sahası"nı olası ihlalini, "ilk saldırı" sayacağını bildirdi

05.10.2022 15:00
Tayvan, Çin'in "hava sahası"nı olası ihlalini, "ilk saldırı" sayacağını bildirdi

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Çin'in savaş uçaklarının Ada'nın "hava sahasını" ihlal etmesi halinde "ilk saldırı" olarak değerlendirip karşılık vereceklerini söyledi.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, Çin'in savaş uçaklarının Ada'nın "hava sahasını" ihlal etmesi halinde "ilk saldırı" olarak değerlendirip karşılık vereceklerini söyledi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'daki hükümetin savunmadan sorumlu üyesi Chiu Kuo-cheng, Tayvan Meclisinin "Dışişleri ve Ulusal Savunma Komitesi" toplantısında parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

Çin ordusuna ait savaş uçakları ve gemilerin son günlerde, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını ihlal ettiği uçuşları ve seyir faaliyetlerini artırmasına dair soruya yanıt veren Chiu, "İlk saldırıyı onlar yapmadığı sürece, yani bir top ya da füze ateşlenmediği sürece saldıran taraf biz olmayacağız demiştik ancak durum değişti. Ulusal savunma, Tayvan ordusunun kırmızı çizgisidir." dedi.

Chiu, iktidardaki Demokratik İlerici Parti milletvekili Lo Chih-cheng'in, "Bir Çin savaş uçağının 'Tayvan hava sahasına' girmesinin 'ilk saldırı' sayılıp sayılmayacağı" sorusuna "Evet." yanıtını verdi.

Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgi"nin yasal bir anlaşmayla oluşmadığını, Tayvan ile Çin arasından örtülü bir kabul olduğunu hatırlatan Chiu, Pekin'in ihlalleri nedeniyle bu mutabakatın bozulduğunu, önceki duruma dönmenin zor göründüğünü belirtti.

Chiu, "Değişmeyen şey, Tayvan ordusunun 'orta çizgi'nin doğusunda 'devriye sahaları' ve 'eğitim sahaları' olarak belirlediği bölgeler. Buradan geri çekilmemiz söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Çin'e ait 33 uçak ve 4 gemi Ada çevresinde görüldü

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 33 savaş uçağı ve 4 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uçaklardan 9'unun Tayvan Boğazı'ndaki itibari hattın doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtu. 4 J-11 ve 4 J-16 savaş uçağı ile bir Y-8ASW denizaltısavar uçak "orta çizgi"yi geçti.

Ada çevresinde tespit edilen 28 savaş uçağı, 3 dron ve 5 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

Pelosi'nin ziyareti

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

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