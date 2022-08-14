Tayvan, Çin'e ait 22 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Tayvan, Çin'e ait 22 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

14.08.2022 13:41
Tayvan, Çin'e ait 22 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi

Tayvan Savunma Bakanlığı, bugün Çin'e ait 22 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, bugün Çin'e ait 22 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 11'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgenin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği ifade edildi.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu.

Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan, Çin'e ait 22 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan, Çin'e ait 22 savaş uçağı ve 6 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi - Son Dakika
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