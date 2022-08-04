Tayvan Savunma Bakanlığı: "Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı" - Son Dakika
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Tayvan Savunma Bakanlığı: "Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı"

04.08.2022 12:27
Tayvan Savunma Bakanlığı: "Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı"

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu yerel saatle 13.56'da kuzeydoğu ve güneybatıdaki karasularımıza çok sayıda Dongfeng balistik füze fırlattı.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu yerel saatle 13.56'da kuzeydoğu ve güneybatıdaki karasularımıza çok sayıda Dongfeng balistik füze fırlattı. Savunma sistemlerimiz devreye girerken, durumu çeşitli araçlarla izledik. Bölgesel barışı tehlikeye atan bu tür mantıksız eylemleri kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'in Tayvan ziyaretinin ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Tayvan'a en yakın 6 noktada gerçek füze ve mermilerin kullanıldığı bir tatbikata başladı. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu yerel saatle 13.56'da kuzeydoğu ve güneybatıdaki karasularımıza çok sayıda Dongfeng balistik füze fırlattı. Savunma sistemlerimiz devreye girerken, durumu çeşitli araçlarla izledik. Bölgesel barışı tehlikeye atan bu tür mantıksız eylemleri kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Çin Doğu Harekat Alan Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, gerçek mühimmat kullanılarak uzun menzilli füze atışları yapıldığı ve farklı türlerde konvansiyonel füzeler fırlatılarak Tayvan'ın doğusundaki hedeflerin başarıyla vurulduğu bildirildi. Çin devlet medyası, 7 Temmuz'a kadar devam edecek tatbikatlar esnasında Dongfeng-17 orta menzilli hipersonik füzeler ve Dongfeng-11 kısa menzilli balistik füzeler dahil olmak üzere farklı türlerde füzeler kullanılacağını belirtmişti.

(Uğur Rıfat Karlova - Cenk Özkömür/İHA)

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Tayvan Savunma Bakanlığı: 'Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı' Tayvan Savunma Bakanlığı: 'Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı' Tayvan Savunma Bakanlığı: 'Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı' Tayvan Savunma Bakanlığı: 'Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı' Çin, Tayvan çevresinde tatbikatlara başladı Çin, Tayvan çevresinde tatbikatlara başladı
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan Savunma Bakanlığı: 'Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan Savunma Bakanlığı: "Çin, karasularımıza çok sayıda balistik füze fırlattı" - Son Dakika
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