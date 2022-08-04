Tayvan: "Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı" - Son Dakika
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Tayvan: "Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı"

04.08.2022 16:59
Tayvan: "Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı"

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun Tayvan'ın kuzey, güney ve doğu kıyıları açıklarına toplam 11 Dongfeng balistik füze fırlattığını açıkladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun Tayvan'ın kuzey, güney ve doğu kıyıları açıklarına toplam 11 Dongfeng balistik füze fırlattığını açıkladı.

Çin'in düzenlediği askeri tatbikatlar çerçevesinde, Tayvan açıklarına 11 balistik füze fırlattığı açıklandı. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tayvan saati ile 13.56'dan itibaren Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) kuzey, güney ve doğu Tayvan'ı çevreleyen sulara toplam 11 Dongfeng balistik füzesi fırlattı" denildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası Çin tarafından düzenlenen askeri tatbikatlarda füze fırlatılmasının ardından Tayvan Çin'i, Kuzey Kore'yi taklit etmekle suçladı. Çin'in düzenlediği askeri tatbikatlar Tayvan'ın küresel nakliyesinde gecikmelere neden olmasıyla uzmanlar, Tayvan'dan yapılan tedarik zincirinin olumsuz etkileneceğinin tahmin edildiğini belirtti. Ayrıca Tayvan'da Taoyuan Uluslararası Havalimanı'ndan planlanan 50'den fazla uluslararası uçuş iptal edildi.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından bugün, Tayvan çevresinde geniş çaplı askeri deniz ve hava tatbikatlarına başlandığını açıklamıştı. Pazar gününe kadar süreceği belirtilen askeri tatbikatlarda, uzun menzilli top atışları ve konvansiyonel füze atışları yapılacağı ifade edilmişti. - TAİPEİ

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Tayvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayvan: 'Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan: "Çin ordusu 11 Dongfeng balistik füze fırlattı" - Son Dakika
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