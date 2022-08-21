Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü - Son Dakika
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Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü

21.08.2022 05:14
Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 7'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından, Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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'Donanmamız Çin savaş gemilerine karşılık verdi' 'Donanmamız Çin savaş gemilerine karşılık verdi' Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 6 gemi, Tayvan çevresinde görüldü Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 6 gemi, Tayvan çevresinde görüldü
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan çevresinde görüldü - Son Dakika
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