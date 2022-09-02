Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 19 savaş uçağı ve 3 gemi görüldü - Son Dakika
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Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 19 savaş uçağı ve 3 gemi görüldü

02.09.2022 13:59
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 19 savaş uçağı ve 3 gemi görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde, Çin'e ait 19 savaş uçağı ve 3 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde, Çin'e ait 19 savaş uçağı ve 3 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'e ait 19 savaş uçağı ve 3 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 4'ünün Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Ada'daki Japon işgaline son veren ABD tarafından ilan edilmişti.

ADIZ, tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan askeri gerilim

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini arttırdığı gözleniyor.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb, Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn ve son olarak da Arizona eyaleti Valisi Doug Ducey geçen ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 19 savaş uçağı ve 3 gemi görüldü - Son Dakika

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