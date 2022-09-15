Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 22 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 5 gemi görüldü - Son Dakika
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Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 22 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 5 gemi görüldü

15.09.2022 15:48
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 22 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 5 gemi görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 22 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 22 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 4'ü ile 1 askeri dronun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 5 uçak ve 1 dronun ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

2 SU-30, 2 JH-7 savaş uçağı ve "BKZ-007" tipi askeri dron, Tayvan Boğazı'ndaki etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"yi geçerken 4 J-16 savaş uçağı, 1 Y-9 EW elektronik harp uçağı ve "WZ-7" tipi askeri dronun ADIZ'ın güneybatısına uçtuğu ifade edildi.

Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 22 savaş uçağı, 2 dron ve 5 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Uçuşlar, Şanghay İşbirliği Örgütünün Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin düzenlendiği güne denk geldi.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

Pelosi'nin ziyareti

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 22 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 5 gemi görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 22 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 5 gemi görüldü - Son Dakika
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