Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 5 gemi görüldü - Son Dakika
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Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 5 gemi görüldü

14.09.2022 19:54
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 5 gemi görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 2'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 1 uçağın ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

Yerli üretim 1 J-16 savaş ve 1 Y8 EW elektronik muharebe uçağı, Tayvan Boğazı'ndaki etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"yi geçerken, 1 J-11 savaş uçağının ADIZ'ın güneybatısına uçtuğu ifade edildi.

Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen 24 uçak ve 5 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

Pelosi'nin ziyareti

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 5 gemi görüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 savaş uçağı ve 5 gemi görüldü - Son Dakika
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