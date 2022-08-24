Çin'e ait 13 savaş uçağı ve 4 gemi, Tayvan çevresinde görüldü - Son Dakika
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Çin'e ait 13 savaş uçağı ve 4 gemi, Tayvan çevresinde görüldü

24.08.2022 14:26
Çin'e ait 13 savaş uçağı ve 4 gemi, Tayvan çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 13 savaş uçağı ve 4 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 13 savaş uçağı ve 4 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'e ait 13 savaş uçağı ve 4 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 2'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'e ait 13 savaş uçağı ve 4 gemi, Tayvan çevresinde görüldü - Son Dakika

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