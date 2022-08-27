Tayvan: Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 gemi Ada çevresinde görüldü - Son Dakika
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Tayvan: Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 gemi Ada çevresinde görüldü

27.08.2022 16:26
Tayvan: Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 gemi Ada çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 13'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Cumhuriyetçi Partili Senatör Marsha Blackburn'ün Ada'yı ziyaret ettiği son 3 günde uçuşların sayısının artması dikkati çekti.

Dün 35 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görülmüş, uçaklardan 18'inin "orta çizgi"yi geçtiği bildirilmişti.

Bu arada Çin'in yürütme organı Devlet Konseyi'ne bağlı Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, Blackburn'ün ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, ABD Kongre üyelerinin Tayvan'a yaptığı "gayriresmi" ziyaretlere karşı olduklarını belirtti.

Ziyaretlerin "tek Çin" ilkesini ve ABD-Çin diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan 3 Ortak Bildiri'nin hükümlerini ihlal ettiğini ifade eden Sözcü Ma, "Tayvan'daki Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerinin, bağımsızlığa yönelik provokasyon amacıyla Çin karşıtı dış güçleri Ada'ya çekme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu" yorumunu dile getirdi.

Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan askeri gerilim

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi'nin ardından Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb ve son olarak da Cumhuriyetçi Partili Senatör Blackburn Tayvan'ı ziyaret etti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayvan: Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 gemi Ada çevresinde görüldü - Son Dakika

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