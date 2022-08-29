Tayvan: Çin'e ait 37 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü - Son Dakika
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Tayvan: Çin'e ait 37 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü

29.08.2022 15:43
Tayvan: Çin'e ait 37 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 37 savaş uçağı ve 8 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 37 savaş uçağı ve 8 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'e ait 37 savaş uçağı ve 8 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 12'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Hava Kuvvetleri Sözcüsü Şın Cinkı, dün Cilin eyaletinde düzenlenen Çangçun Havacılık Gösterisi'nde yaptığı açıklamada, "'H 6-K' tipi bombardıman uçaklarının diğer savaş, keşif, erken uyarı ve tanker uçaklarıyla birlikte Tayvan çevresindeki düzenli devriyelere katılacağını" belirtti.

Sözcü Şın, uzun mesafe stratejik bombardıman uçaklarının, Tayvan Boğazı, Ada'nın güneyindeki Bashi Kanalı, kuzeyindeki Miyako Boğazı ve Güney Çin Denizi'ndeki devriyelerinden fotoğraflar paylaştı.

Öte yandan etkinlikte "Y-20" tipi askeri kargo uçağının tanker uçağı versiyonu "YU-20" ilk kez tanıtıldı.

Şın, geçen ay yaptığı açıklamada, "YU-20'nin muharebe-hazırlık tatbikatlarında kullanıldığını ve PLA uçaklarının uzun mesafe operasyon kabiliyetini geliştireceğini" ifade etmişti.

YU-20, ilk kez geçen yıl ekimde Tayvan yakınlarında görülmüştü.

Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan askeri gerilim

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb ve Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn de bu ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan: Çin'e ait 37 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü - Son Dakika

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