Pelosi'nin geldiği gün 21 Çin uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti - Son Dakika
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Pelosi'nin geldiği gün 21 Çin uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti

03.08.2022 01:15
Pelosi'nin geldiği gün 21 Çin uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceği gün Çin'e ait 21 savaş uçağının Tayvan hava sahasını ihlal ettiği aktarıldı.

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceği gün Çin'e ait 21 savaş uçağının Tayvan hava sahasını ihlal ettiği aktarıldı.

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyareti ile bölgede tansiyon yükseldi. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceği gün Çin'e ait 21 savaş uçağının Tayvan hava sahasını ihlal ettiği aktarıldı. Açıklamada, söz konu su uçakların Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinin güneybatısını ihlal ettiği ifade edildi.

Tayvan'dan Çin uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğine dair haberlerine yalanlama

Çin devlet medyasının Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğine dair yayınladığı habere değinen Bakanlık, Çin'e ait Su-35 tipi savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğine dair söylentileri yalanlayarak, söz konusu haberin sahte olduğunu ifade etti. - TAİPEİ

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ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi! ABD Meclis Başkanı Pelosi'nin uçağı Tayvan havalimanına indi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'da
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Tayvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pelosi'nin geldiği gün 21 Çin uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pelosi'nin geldiği gün 21 Çin uçağı Tayvan hava sahasını ihlal etti - Son Dakika
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