Tayvan, Ada çevresinde Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 gemi görüldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Tayvan, Ada çevresinde Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 gemi görüldüğünü bildirdi

17.08.2022 13:56
Tayvan, Ada çevresinde Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 gemi görüldüğünü bildirdi

Tayvan Savunma Bakanlığınca, Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığınca, Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 5'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu ifade edildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Çin ordusu, Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı.

7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi'nin ziyaretinden 12 gün sonra Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığındaki yeni bir ABD Kongre heyeti, önceki gün Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Çin ordusu, bu heyetin ziyaretinin ardından da Ada çevresinde "askeri devriye faaliyeti ve tatbikatlar yürüteceğini" açıklamıştı.

Ziyaretler, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekiyor. Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan, Ada çevresinde Çin'e ait 21 savaş uçağı ve 5 gemi görüldüğünü bildirdi - Son Dakika

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