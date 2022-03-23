Tayvan, Taiping Adası'nı silahlandırmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Tayvan, Taiping Adası'nı silahlandırmayacağını açıkladı

23.03.2022 08:32
Tayvan, Taiping Adası'nı silahlandırmayacağını açıkladı

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-Cheng, Tayvan'ın Güney Çin denizindeki Taiping adasını silahlandırmayacağını duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-Cheng, Tayvan'ın Güney Çin denizindeki Taiping adasını silahlandırmayacağını duyurdu.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim devam ederken Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-Cheng yaptığı açıklamada, Tayvan'ın Güney Çin denizinde yer alan Taiping adasını silahlandırmayacağını belirterek, Tayvan yasama meclisine de durum hakkında açıklama yaptığını ve bölgedeki Çin faaliyetlerini takip ettiklerini duyurdu. Tayvan Savunma Bakanı Chiu, Çin'in askeri faaliyetlerinin arttığı bu dönemde Filipinler ve Vietnam'ın da Güney Çin denizinde hak iddia ettiklerini ve bu nedenle bölgede Çin tehdidine karşı sürekli teyakkuzda olduklarını dile getirdi. Konuya ilişkin yapılan eleştirilerde yanıt veren Chiu, Tayvan'ın adayı silahlandırdığına dair söylentilerin yalan olduğunu ve Tayvan Sahil Savunma ve Savunma Bakanlığı'nın adada üsse sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

ÇİN BÖLGEDEKİ EN AZ 3 YAPAY ADAYI SİLAHLANDIRDI

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanlığı Komutanı Amiral John Aquilino yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin bölgede yer alan yapay adalara hava araçları için hangar inşa ettiğini ve buna ek olarak cephanelik, radar sistemleri ve diğer askeri tesisler oluşturduğunu belirtti. Aquilino, Mischief Reef, Subi Reef ve Fiery Cross isimli adalarda askeri altyapının tamamlanmak üzere olduğunun altını çizdi.

TAİPİNG ADASI, SPRATLY ADALAR TOPLULUĞUNUN EN BÜYÜĞÜ

Bin 400 metre uzunlukta ve 402 metre genişliğinde olan Taiping adası aynı zamanda Itu Aba olarak da biliniyor. Çin'in Güney doğusunda bulunan Hainan adasından 1870 yılında gelen balıkçıların kullandığı ada, sonraki dönemde çok kez el değiştirmesi açısından stratejik bir öneme sahip. Japonların, 1938'de Fransızlardan aldığı bu ve Tayvan'a uzaklığı bin 500 kilometreden fazla olan ada, 1945'te Çin Cumhuriyeti yönetimine geri verilmişti.

(Uğur Rıfat Karlova/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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