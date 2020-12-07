Tayvan, uluslararası toplumu "Çin'e karşı iş birliği yapmaya" çağırdı - Son Dakika

Tayvan, uluslararası toplumu "Çin'e karşı iş birliği yapmaya" çağırdı

07.12.2020 23:31
Tayvan, uluslararası toplumu

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, uluslararası topluma "Çin'e karşı iş birliği yapma" çağrısında bulundu.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, uluslararası topluma "Çin'e karşı iş birliği yapma" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Wu, The Guardian gazetesine verdiği demeçte, uluslararası toplumun Çin'in yayılmacılığına direnmek ve Tayvan'ın işgalini önlemek için bir araya gelmesi gerektiğini bildirdi.

Wu, Çin'in Güney Çin ve Doğu Çin denizlerindeki faaliyetlerinin, Hindistan ile sınır çatışmalarının ve Hong Kong üzerindeki baskısının "otoriter düzenini genişletme" arayışının kanıtı olduğunu ve Tayvan'ın bir sonraki hedef haline geldiğini belirterek, uluslararası topluma "iş birliği" çağrısı yaptı.

Benzer düşünen ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğinin altını çizen Wu, bu kapsamda kendileriyle istihbarat paylaşımında bulunulması, Pekin yönetimiyle iş bağlarının yeniden gözden geçirilmesi ve Taipei yönetiminin dünya sahnesinde varlığını daha görünür hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Wu, Tayvan'ın uluslararası topluma ve Çin'e karşı kendilerini savunmaya kararlı olduklarını ve bunun için iradelerinin ve kabiliyetlerinin bulunduğunu göstermek istediklerini de aktardı.

Çin'in Tayvan'a saldırabileceğine dikkati çeken Wu, ABD'den daha fazla askeri malzeme tedarik etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Çin ile tek başlarına başa çıkamayacaklarını vurgulayan Wu, Tayvan'ın Çin'in kontrolüne girmesi durumunda Pekin yönetiminin pasifik bölgesinde ve küresel çaptaki etkisini önemli ölçüde artıracağı uyarısında bulundu.

Tayvan'ın uluslararası kurum ve kuruluşlara üye olma konusunda daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu bildiren Wu, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) katılarak Kovid-19 ile mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak istediklerini de kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, The Guardian, Tayvan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan, uluslararası toplumu 'Çin'e karşı iş birliği yapmaya' çağırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'ın golcüsü Diagne'yi, Japon ekibi Vissel Kobe transfer etmek istiyor Bakan Koca'dan vaka sayısı yüksek olan 3 il için uyarı: Risk devam ediyor Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyaline ilk yorum: Kılıçdaroğlu bu defa aday Rusların 'Sputnik V' endişesi! Yüzde 70'i aşılanmak istemiyor "Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör kocasını döverek öldürdü
Freni boşalan kamyon iki aracı biçti: Anne ve oğlu hayatını kaybetti Freni boşalan kamyon iki aracı biçti: Anne ve oğlu hayatını kaybetti         
23:06
Bakan Soylu'dan ev toplantılarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplantılarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
DSÖ'den korona aşılarını kullanıma sokacak olan ülkelere çağrı: Önceliği ihtiyacı olanlara verin DSÖ'den korona aşılarını kullanıma sokacak olan ülkelere çağrı: Önceliği ihtiyacı olanlara verin         
22:33
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le adı anılan Tanya Kilitkayalı'nın paylaşımı aşk iddialarını alevlendirdi         
22:22
Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor         
21:44
'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi         
20:53
Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu         
20:44
İzmir depreminde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan ilk adımlarını attı İzmir depreminde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan ilk adımlarını attı         
19:51
Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?         
19:43
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti         
18:51
18 yaşındaki genç kız, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti 18 yaşındaki genç kız, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti         
18:00
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık         
15:40
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 23:42:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tayvan, uluslararası toplumu "Çin'e karşı iş birliği yapmaya" çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei