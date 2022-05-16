Tayvanlı damat Osmaniye'deki düğününde çiftetelli oynadı - Son Dakika

Osmaniye'de internet üzerinden tanıştığı kadınla evlenen Tayvanlı damat, düğünde halay çekti, çiftetelli oynadı.

Çevrem içi yüksek lisans eğitimi alırken tanışan Osmaniyeli 24 yaşındaki Nesibe Tilim ile Tayvanlı 29 yaşındaki Tıen Lie, bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

Ailesiyle birlikte Kadirli ilçesine gelen Tıen Lie, Nesibe'yi ailesinden istedi.

Ailenin olumlu cevabı üzerine Türk geleneklerine göre ilçedeki bir salonda düğün yapıldı.

Düğünde Tayvanlı damat Tıen Lie halay çekti, çiftetelli oynadı, gelinle birlikte pasta kesti.

Tıen Lie, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Nesibe Tilim ile tanışmak ve onunla dünyaevine girmekten çok mutlu olduğunu belirterek, "Nesibe ile internet üzerinden tanıştık. Her zaman onu sevdim. Ben çok şanslı bir adamım onunla evlendiğim için." diye konuştu.

Nesibe Tilim ise eşiyle internet üzerinden tanıştığını ve birbirlerini çok sevdiklerini ifade ederek, eşiyle Türk geleneklerine göre evlendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.