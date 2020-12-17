Tayvanlı diplomat Cheng, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Tayvanlı diplomat Cheng, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 15:45
Tayvanlı diplomat Cheng, AA'nın

Tayvan'ın Türkiye Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilcisi Cheng Tai-Hsiang Yasir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tayvan'ın Türkiye Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilcisi Cheng Tai-Hsiang Yasir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Temsilci Cheng, Ankara'daki temsilcilik binasında AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oyunu kullandı.

Cheng, "haber" kategorisinde oyunu Mehmet Emin Müngearslan'ın çektiği "Mucizenin adı Ayda", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun çektiği "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ve "spor" kategorisinde oyunu Elif Öztürk'ün çektiği "Statlarda koronavirüs önlemi" fotoğrafından yana kullandı.

Seçtiği fotoğraflara ilişkin Cheng, "Onlar, Türkiye ve Tayvan'n dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için iş birliği yapabileceği mülteci krizi, insani yardım, afetle mücadele ve kamu sağlığı alanlarını düşündürdü." ifadesini kullandı.

Cheng, "Mucize'nin adı Ayda" fotoğrafına ilişkin "Bu fotoğraf, gerçek insanın doğal afetlerle karşı karşıya kalan diğerlerine yardım etme doğasını gösteriyor. ve yardımın uluslararası olabileceğini de." görüşünü paylaştı.

Tayvan'ın da sıklıkla deprem yaşanan bir yer olduğuna işaret eden Cheng, Türkiye'nin Tayvan'a ilk kurtarma ekibi gönderen ülkelerden olduğunu ve Tayvanlıların da bu yardıma minnettar kaldığını belirtti.

Cheng, "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" isimli fotoğrafa yönelik, "Bu fotoğraf, savaşların ne kadar zalim ve Türkiye'nin de bunlardan acı çekenlere kollarını nasıl açtığını hatırlatıyor." dedi.

"Statlarda koronavirüs önlemi" fotoğrafına yönelik Cheng, "Bu, Kovid-19 salgının dünyada herkesi etkilediğini ve yaşam şeklimizi derinlemesine değiştirdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Fotoğrafların standartlarının çok yüksek olmasından dolayı seçim yapmanın kolay olmadığını belirten Cheng, Tayvan ve Türkiye'nin gazetecilik alanında özellikle AA ile Tayvan'ın Merkezi Haber Ajansı (CNA) arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini dört gözle beklediğini kaydetti.

Suriyeli, Türkiye, Ankara, Tayvan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvanlı diplomat Cheng, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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