Tayvanlı müzisyenlerden "Üsküdar'a Gider iken" performansı - Son Dakika

Tayvanlı müzik grubu Bir Şarkı Orkestrası, halk dilinde " Üsküdar'a Gider iken" olarak bilinen Katibim türküsünü çaldı.

Tayvan'ın en büyük televizyon kanallarından Formosa TV'de ekranlara gelen müzik programında Türk eserine de yer verildi. "Bir Şarkı Orkestrası" adlı müzik grubu, "Üsküdar'a Gider iken" olarak bilinen Katibim türküsünü çaldı. Programın sunucusu Li Zhıyi, Türkiye'nin çok özel bir ülke olduğunu belirterek Türk müziğindeki tonlamanın ve eşit mizaç gibi kullanımların zenginliğine vurgu yaptı. Orkestranın "Üsküdar'a Gider iken" parçası için özel olarak hazırlandığını ifade eden Li, programda çalınacak türküyü "Şimdi sizi çok farklı bir dünyaya ait olan aşk şarkısına götürüyoruz" diyerek anons etti.

Tayvan'ın Türkiye Temsilcisi Volkan Huang ise programa dair, "Türk tarihi ve kültürü çok zengin, bunun etkisini geleneksel Türk müziğinde görebiliyoruz. Örneğin Üsküdar'a Gider iken isimli parça, Tayvan müzik tonlarından tamamen farklı bir altyapıya sahip bulunuyor. Tayvanlı orkestrasının modern enstrümanlar ile bu şarkıyı seslendirmelerine rağmen gözlerinizi kapatır kapatmaz Türkiye manzarasını hissedebiliyor, melodinin getirdiği o özel duyguyu yaşayabiliyorsunuz" dedi.

TAYVANLILAR TÜRKİYE'Yİ ÇİNCE ŞARKILARDAN TANIYOR

Tayvan, Türkiye'ye karşı özel bir ilgi gösteriyor ve Çince şarkılarda sık sık Türkiye izlerine rastlanıyor.

TÜRK TAYVAN DOSTLUĞUNUN TEMELİNDE ACILI GÜNLER YATIYOR

Tayvan ve Türk halkının dostluğu 1999 Gölcük depremiyle başlamış ve o dönemde Türkiye'ye destek olmak için Tayvanlılar yardım kampanyası başlatmıştı. Türkiye'de yaşanan depremin hemen ardından 21 Eylül günü bu kez Tayvan'ın Nantou şehri 7.3 büyüklüğündeki depremle sarsılmış ve felaketin hemen ardından yola çıkan AKUT ekibi Tayvan'da arama-kurtarma çalışmalarına katılmıştı. AKUT ekibinin enkaz altından Tayvanlı bir kadını sağ olarak kurtarması ise o dönem Tayvan ve Türk medyasında büyük yankı bulmuştu.

(Uğur Rıfat Karlova/ İHA)