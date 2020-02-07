TAYVANLI TURİSTTEN İLGİNÇ KORONA ÖNLEMİ - Son Dakika
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TAYVANLI TURİSTTEN İLGİNÇ KORONA ÖNLEMİ

7 saat önce

İstanbul DHAİstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.

TAYVANLI TURİSTTEN İLGİNÇ KORONA ÖNLEMİ, System.String[]

İstanbul DHA

İstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.

Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Çinli turist ve çantasındaki yazı


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:26 Kaynak: DHA
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