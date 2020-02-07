TAYVANLI TURİSTTEN İLGİNÇ KORONA ÖNLEMİ - Son Dakika

TAYVANLI TURİSTTEN İLGİNÇ KORONA ÖNLEMİ
7 saat önce
İstanbul DHAİstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:26 Kaynak: DHA
İstanbul DHA
İstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.
Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
Görüntü Dökümü:
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-Çinli turist ve çantasındaki yazı
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