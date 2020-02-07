Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi - Son Dakika
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Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi

6 saat önce

İSTANBUL'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.

Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi, System.String[]

İSTANBUL'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.

Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:31 Kaynak: DHA
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