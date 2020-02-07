Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi - Son Dakika

Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi
6 saat önce
İSTANBUL'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:31 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin ilginç korona önlemi sosyal medyada gündem oldu.
Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
Son Dakika Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos rahat durmuyor! Müftü hakkında suç duyurusunda bulundu İdlib'deki hain saldırıda yaralanan Uzman Erbaş Zekeriya Demir, yaşadıklarını anlattı Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı