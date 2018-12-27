Son Dakika Haberleri: Tayvanlılar da "Sarı Yelek" Giydi

Tayvanlılar da "Sarı Yelek" Giydi

34 dakika önce

Binlerce Tayvanlı, Fransa'daki "Sarı Yelekliler" hareketinden esinlenerek, bir haftada 3 kez artırılan vergileri protesto etti.

Tayvanlılar da
Binlerce Tayvanlı, Fransa'daki "Sarı Yelekliler" hareketinden esinlenerek, bir haftada 3 kez artırılan vergileri protesto etti. Göstericiler, vergi anlaşmazlıklarının adil şekilde ele alınmasını talep etti.

Fransa'da başlayan "Sarı Yelek Hareketi" Tayvan'a sıçradı. Binlerce Tayvanlı sarı yelek giyerek bir haftada 3 kez artırılan vergileri protesto etti. Başkent Taipei'deki Maliye Bakanlığının önünde toplanan göstericiler, vergi anlaşmazlıklarının adil bir şekilde ele alınmasını istedi. Protestocular, üzerinde Tayvan'ın vergi politikalarının yasa dışı olduğunu yazan bayraklar sallayarak, sloganlar attı. Gösteri sırasında başlayan yağmur sebebiyle bazı protestocular, yeleklerinin kapanmaması için şeffaf yağmurluk giydi.

Tayvan medyasına göre gösterileri, aktivist bir grup olan Vergi ve Hukuk Reformu Birliği düzenledi. Organizatörlerin yaptığı açıklamaya göre grup, bir hafta önce yapılan ilk gösteride 20 bin kişiyi ve cumartesi günü 10 bin kişiyi bir araya getirerek protesto çağrısında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Tsai Meng-chu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu haftanın başlarında vergi karşıtı protesto başlatan eylemcilerin 20 yıldan beri daha düşük vergiler için uğraştığını söyledi. Tsai Meng-chu bakanlığın, vergi sisteminin fakirliğe neden olduğuna dair iddiaları da reddederek, düşük gelirli kişilere ödeme teklifinde bulunduğunu belirtti. - TAİPEİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:18 Kaynak: İHA

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