Tayyareci Fethi Bey Fethiye'de anıldı - Son Dakika
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Tayyareci Fethi Bey Fethiye'de anıldı

27.02.2022 15:01

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, isminin verildiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde ölümünün 108. yılında törenle anıldı.

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, isminin verildiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde ölümünün 108. yılında törenle anıldı.

Fethiye Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu, Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Şehit Fethi Bey'in isminin ilçede yaşatıldığını söyledi.

İsimsiz kahramanlarla havacılık tarihinde güzel çalışmalar yapıldığını belirten Balcıoğlu, "Milli muharip uçağımızın da yapım çalışmaları inşallah tamamlanacak. Böylelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' ilkesi gerçekleşmiş olacak. Şehit Fethi Bey'in uçağının adı 'Milli Dayanışma Uçağı' idi. Bugünlerde ülkemizin menfaati doğrultunda birbirimizle kucaklaşma büyük önem kazandı." diye konuştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Şehit Fethi Bey'in yolculuğunun adının milli dayanışma yolculuğu olduğunu, bu kutsal yolda şehit düştüğünü kaydetti.

Fethi Bey'in havacılık tarihinde gece uçuşunu ilk yapan pilot olduğunu vurgulayan Gürün, "Aynı zamanda o dönemde uçaktan bomba atmıştır. Tahsili ve yaptıklarıyla ülkemize çok büyük katkılar yapmış, örnek olmuştur. Fethiyeliler de Meğri ismini değiştirmiş ve şehidimizin ismine sahip çıkmıştır." dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethi Bey'in isminin şehrin adıyla gönüllerde yaşatıldığını ifade etti.

Ülkenin şehit kanlarıyla sulandığını dile getiren Karaca, "Bugün hala ülke güvenliği için şehit düşen asker ve polislerimiz cansız bedenlerini kucaklayarak toprağa veriyoruz. Geçmişten günümüze tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından, Türk Hava Kurumu pilotları Türk bayrağı ve Fethi Bey'in posterinin bağlandığı paramotorlarla gösteri uçuş yaptı. Türk Hava Kurumuna ait model uçakla da gösteri sunuldu.

Tayyareci Fethi Bey Fethiye'de anıldı
Tayyareci Fethi Bey Fethiye'de anıldı
Tayyareci Fethi Bey Fethiye'de anıldı

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Havacılık, Fethiye, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayyareci Fethi Bey Fethiye'de anıldı - Son Dakika


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