- Tayyip Talha Sanuç: "En büyük avantajımız taraftar olacak"

Adana Demirspor'un defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç:

"İnşallah kaliteli transferler devam eder"

"Formayı almak için elimden geleni yapacağım"

ADANA - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, yeni sezonda yeni statta oluşacak atmosferi hayal bile edemediğini belirterek, "Süper Lig'de bizim için en büyük avantaj taraftar olacaktır" dedi.

Mavi-lacivertli ekip yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürürken, takımın defans oyuncularından Tayyip Talha Sanuç açıklamalarda bulundu. Sanuç, yeni bir sezona başladıklarını söyleyerek, "Hedeflediğimiz yerdeyiz. Daha çok çalışmalıyız. İyi bir kamp geçiriyoruz. Geçen seneden beraber olduğumuz arkadaşlar var. Ciddi, önemli isimlerde aramıza katılıyor. Buda tabi ki kalitemizi arttırıyor. Kamp dönemimiz gayet iyi geçiyor. İyi çalışıyoruz. Bu kamp dönemini ne kadar iyi geçirirsek sezon içinde o kadar rahat edeceğiz. Süper Lig daha yüksek bir kalite daha kuvvetli daha güçlü olmalısınız. Biz de bu kuvveti kondisyonu kampta kazanıyoruz. İnşallah bu kampı en iyi şekilde geçireceğiz. Süper Lig'e en hızlı şekilde giriş yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Formayı almak için elimden geleni yapacağım"

Tayyip Talha Sanuç, hangi lig olursa olsun her zaman rekabetin içinde olacağını kaydederek, "Gerekirse daha çok çalışacağım. Bu sene de formayı almak için elimden geleni yapacağım. Akhisar maçında attığım gol hala aklıma gelir. Yüzümde bir gülümseme oluşur, mutlu olurum. Tabi ki öncelikli görevimiz savunma fakat savunma oyuncusunun atacağı bir gol de bazen takıma galibiyet, şampiyonluk getirebilir. Her zaman her duran topa gol atmak için gidiyorum. İnşallah Süper Lig'de de bu gollere devam edebilirim" açıklamasını yaptı.

"İnşallah böyle kaliteli transferler devam eder"

Belhanda'nın takıma katılmasını değerlendiren Tayyip Talha, "Sosyal medyada da çok önemli isimler dönüyor kulübümüz için. Ne kadar tecrübeli, kaliteli futbolcularla oynarsak bizde o seviyeye uygun oynamaya çalışırız. İnşallah böyle kaliteli transferler devam eder. Murat başkanımız bu konuda özverili çalışıyor. Bu takıma gelirken bir kariyer planlamam vardı. Bu takımda şampiyonluğu istiyordum. Bunu çok şükür kazandık. Şimdi sıradaki hedefim Süper Lig'de kendimi gösterip Avrupa ve milli takım düzeyinde futbolcu olmak istiyorum. A Milli Takım formasını giymeyi çok istiyorum. İnşallah oradan da Avrupa'da kendimi gösterir Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederim" diye konuştu.

"Süper Lig'de bizim için en büyük avantaj taraftar olacaktır"

Yeni Adana Stadı'nda taraftarla maçın hayalini kuran Tayyip Talha Sanuç, "Yeni statta oynayacağız ve sanırım yüzde 50'lik bir kısım alınacak fakat bu yüzde 50 bizim taraftarımız için yeterli bence. Bu statta atmosfer nasıl olacak hayal bile edemiyorum. Eminim yeni transferlerimizde bundan etkilenecektir. Ben eski stadımızda bunu görebilmiştim. Süper Lig'de bizim için en büyük avantaj taraftar olacaktır" değerlendirmesini yaptı.