Taze baklanın hasadı gecikti, nisan ayında sofralarda - Son Dakika
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Taze baklanın hasadı gecikti, nisan ayında sofralarda

7 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bakla yetiştiren üreticiler hasat için gün saymaya başlarken, soğuk havanın etkisiyle bu yıl hasat gecikti.

Taze baklanın hasadı gecikti, nisan ayında sofralarda, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bakla yetiştiren üreticiler hasat için gün saymaya başlarken, soğuk havanın etkisiyle bu yıl hasat gecikti. Üreticiler, geçen yıl fiyatların üreticiyi memnun ettiğini, bu yılda beklentinin bu yönde olduğunu ifade etti.


Ödemiş ilçesinde, bakla üreticilerinin hasat için beklediği gün yaklaşıyor. Şubat sonu ile mart başında yaşanan soğuk havanın etkisiyle hasadın geciktiğini belirten üreticiler, tüketicilerin nisan başı itibarı ile taze bakla yiyebileceklerini belirtti.


Ödemiş'in Kızılcaavlu Mahallesi'nde bakla üretimi yapan Fevzi Gelen, Ödemiş ve çevresinde taze bakla üretiminin yapıldığını belirterek, "Yöremizde kuru bakla üretimi yapılmaz. Taze baklanın da özellikle yoğurtlu kızartması lezzetli olur" dedi.


"Bu yıl fiyat beklentimiz olumlu yönde"


Soğuk hava nedeniyle erken ekilen bakla türlerinin gelişiminde gecikme olduğunu belirten Gelen, "Erkenci tohumlar soğuk hava nedeniyle gelişimini tamamlayabilseydi şu günlerde bakla yiyebilecektik. Bitki gelişimini tamamlayamayınca hasat dönemi nisan başına kaldı" dedi.


Gelen, şöyle devam etti:


"Geçen yıl fiyatlar üreticiyi memnun etti. Bu yıl fiyat beklentimiz olumlu yönde. Bakla azot yüklüdür. Hasadın ardından tarlayı sürdüğümüzde toprak da azotlanmış olur." - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
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