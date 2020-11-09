Taze çinekop tezgahta - Son Dakika

Taze çinekop tezgahta

09.11.2020 09:53
Taze çinekop tezgahta, System.String[]

Balık sezonunun açılmasının ardından özellikle kasım ayında balıkçıların ağlarına bolca yakalanan çinekop tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Balık sezonunun açılmasının ardından özellikle kasım ayında balıkçıların ağlarına bolca yakalanan çinekop tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Balık sezonunun başlamasının ardından kasım ayında balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan çinekop sevindirmeye başladı. Balıkçıları memnun eden balık bolluğunun ilerleyen günlerde artacağı tahmin ediliyor. Kilogram fiyatı 50 ile 70 lira arasında olan balığın kilosunun ilerleyen günlerde 20 liraya düşeceğini tahmin eden balıkçılar vatandaşın balığa doyacağını belirtiyor.

"Kilosu 50-70 lira arasında"

Eskişehir'de uzun yıllardır balıkçılık yapan Muharrem Şahin, taze çinekopun tezgahlara düşmeye başladığını söyledi.

İlerleyen günlerde balığın fiyatının düşeceğini ifade eden Şahin, "Sarıkanat çinekop balığın gelişi son 1-2 gündür başladı. Normalde kasımın ortalarında başlıyordu. Ama bu sene 1 hafta önce başladı. Şuan bu balığın sezon başı hem de denizde fırtınalar yaşandığı için pek çıkmıyor. Bize günde 3-4 kasa çinekop geliyor. Birkaç gün sonra bu balık bollaşacak ve yaklaşık 1 buçuk aya kadar devam edecek bolluğu. Şuan farklı boyutlarda çıkıyor. Büyüklüğüne göre fiyatlar ayarlanıyor. Benim elimde olanların bir kilosunda 8-10 tane oluyor ve kilosu 50 liraya satıyorum. Şuana göre fiyatı normal, ama kaç gün sonra tabi inecektir. Bu yıl bunun fiyatı 15-20 liraya kadar ineceği bekleniyor" diye konuştu.

"Gelecek satışlardan umutlu"

Diğer bir balıkçı Cavit Aladağ ise ilk günlerde alanlardan daha çok soranlar olduğunu, ilerleyen günlerde alıcının da yükseleceğinden umutlu olduğunu belirtti. Balıkçı Cavit Aladağ, "Çinekop başladı. Bizdekiler büyük olduğu için kilosu 70 liraya satıyoruz. Vatandaşlar geliyor, soruyor, ama tabi alması için kaç gün bekleyecekler. Pahalı olduğu için alanların sayısı az, ama çoğu kişi soruyor. Şu anki alıcılar bu balığı çok sevenlerle oluşuyor. Fiyat indiğinde bunun alıcısı çok olacak. Şuan günde 5 kasa satıyorsak o zaman 150-200 kasa satacağız" şeklinde konuştu.

"Bu balık zevkine göre tüketebilir"

"Çinekop balığı nasıl tüketilebilir" sorusuna da yanıt veren balıkçı Muharrem Şahin, "Bu balığın güzel tavası olur. Fırında pişirebilir. Mangal yapabilir. Bol baharatla pişirip bulgur pilavı ve diğer pilav çeşitleriyle ile tüketilebilir. Balıkçı arkadaşlarda zaten alınan balığı iyice temizliyor. Vatandaş evlerine alıp kendi zevkine göre tüketebilecek bir balık türüdür bu Çinekop" dedi. - ESKİŞEHİR

Taze çinekop tezgahta
Taze çinekop tezgahta
Taze çinekop tezgahta
Taze çinekop tezgahta
Taze çinekop tezgahta
Taze çinekop tezgahta
Taze çinekop tezgahta

Muharrem Şahin, Eskişehir, Kasım, Balık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taze çinekop tezgahta - Son Dakika Ekonomi


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