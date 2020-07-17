Taze fasulye fiyatı ne üreticiyi ne de alıcıyı memnun etti - Son Dakika

Taze fasulye fiyatı ne üreticiyi ne de alıcıyı memnun etti

Taze fasulye fiyatı ne üreticiyi ne de alıcıyı memnun etti Şuhut'ta fasulye üreticisi de alıcısı da fiyatlardan dert yakındı Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bu yıl üreticiler fiyatlardan yana dertli. Kilogram fiyatını 2-2.

Taze fasulye fiyatı ne üreticiyi ne de alıcıyı memnun etti

Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı

Şuhut'ta fasulye üreticisi de alıcısı da fiyatlardan dert yakındı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bu yıl üreticiler fiyatlardan yana dertli. Kilogram fiyatını 2-2.50 TL arasında değişen fiyatlarla sattıklarını ifade eden üreticiler rakamların kendilerini memnun etmediklerini belirttiler.

Şuhut ilçesinde bu yıl yaklaşık 3 bin 500 dekar alana ekimi yapılan taze fasulyenin hasadı da başladı. İlçede kurulan fasulye pazarında fiyatlar üreticileri ve alıcıları memnun etmedi. Üreticiler 2 TL'nin altında yapılan satışların artan maliyetlerden dolayı zarar ettirdiğini kaydederken, alıcılar ise 2,5 TL'den satılan fasulyenin pahalı olduğunu savundu.

Fasulye tüccarı Recep Yetgin, kendi durumlarının çiftçiden daha kötü olduğunu savunarak özellikle piyasada kaliteli mal noktasında sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Yetgin, "Esnaf olarak çiftçiden önce biz kan ağlıyoruz. Neden? Çünkü burada 2 TL'ye aldığımız fasulyeyi gittiğimiz yerde de 2 TL'ye zorlanıyoruz satmak için. Korkuyoruz, yani buradan mal yaparken satılıp satılmayacağından şüphe duyuyoruz. Esnaf mal alamıyor, çünkü gittiği yerde satılmıyor" dedi.

"Maliyetler belimizi büküyor"

Fasulye üreticisi Şükrü Çelik ise artan maliyetlerin bellerini büktüklerini dile getirdi. Mazot, gübre, işçi giderlerinin kendilerini zorladığını aktaran Çelik, "Fasulyenin kilogram fiyatı 1,80 ile 2 TL arasında. Mazot 6-7 TL, gübre olmuş 120-130 TL, işçi maliyeti olmuş 70 TL. Bu çifti nasıl kalkınacak? Su parası bir dert, elektrik parası bir dert her ay fatura yazılıyor bize. Faturalar zaten yüksek rakamları ile baş ağrıtıyor. Fasulye kolay kolay bu meydana gelmiyor. Fasulyeye alıcı da yok. Ürünü getirdik burada bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye, Şuhut, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taze fasulye fiyatı ne üreticiyi ne de alıcıyı memnun etti - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:59 Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 16:02 Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
22:59
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 00:19:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taze fasulye fiyatı ne üreticiyi ne de alıcıyı memnun etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]