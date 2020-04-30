'Taze fasülyenin kokusunu alınca sevinçten çığlık attım' - Son Dakika
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'Taze fasülyenin kokusunu alınca sevinçten çığlık attım'

6 saat önce

'Taze fasülyenin kokusunu alınca sevinçten çığlık attım'ANTALYA'da, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden 9'uncu gününde taburcu oldu.

'Taze fasülyenin kokusunu alınca sevinçten çığlık attım'

ANTALYA'da, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden 9'uncu gününde taburcu oldu. Baz, hastaneye gittiği ilk günden itibaren koku alamadığını, son gün gelen taze fasülyenin kokusunu alınca sevinçten çığlık attığını söyledi.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gün boyunca dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaç verilerek evine gönderildi. İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk testte Baz'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken, ardından yapılan 2 sürüntü testi ise negatif çıktı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR NOTU

9 gün devam eden tedavinin ardından taburcu olan Baz, çok özlediğini söylediği yüzde 90 ağır otizmli oğlu Atakan'a kavuştu. Baz, taburcu olacağını öğrenince 9 gün boyunca kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için bir not yazıp bıraktı. Kaldığı odayı toplayan Demet Çileli Baz, notunda 'Her şey için teşekkür ederim. Hakkınız ödenmez. Dilerim en kısa sürede sevdiklerinize kavuşursunuz. Yüce Allah sizleri korusun. Kepez Devlet Hastanesi çalışanlarına sevgiler' yazdı.

BALKONDA YÜRÜYÜŞ YAPIYOR, ÇİÇEKLERİYLE UĞRAŞIYOR

Karantina ve tedavisine 14 gün boyunca evde devam edecek olan Baz, ne kadar özlese de oğluyla bu süreçte temas kuramıyor. Baz, oğlu temas kurmak istediğinde ise aralarında cam olacak şekilde ellerini üst üste koyuyor. Kendine ve oğluna ayrı yemekler hazırlayan Baz, oğlundan ayrı odada zaman geçirmeye çalışıyor. Gün içerisinde yürüyüşünü balkonda yapan Baz, bahçesindeki çiçekleriyle uğraşıyor daha önce ektiği naneleri topluyor. Koku alma duyusunu tekrar kazanan Demet Çileli Baz, çiçeklerini bol bol kokluyor.

'9 GÜN OTİZMLİ BİR ÇOCUKTAN AYRI KALMAK ZOR'

Oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Baz, '9 gün süren zorlu bir süreçti benim için. Hem Covid-19 tanısı, hem de zatürre teşhisi konuldu. Dolayısıyla 5 günde taburcu olmam gerekirken bu nedenle sürecim uzadı. Şu an evimdeyim, 14 günlük karantina ve evde tedavi dönemine girdim. Bunu da atlatacağıma inanıyorum. Oğlum beni, ben oğlumu çok özlemiştik. 9 gün boyunca otizmli bir çocuktan ayrı kalmak çok zor. Şu an evde olduğumuz için çok keyifliyiz" dedi.

'YEMEĞİN KOKUSUNU ALINCA SEVİNÇTEN ÇIĞLIK ATTIM'

Sağlığın en büyük zenginlik olduğunu bir kez daha anladığını belirten Baz, 'Hastaneye yattığım ilk günlerde yediğim yemeğin ne tadını ne kokusunu alıyordum. Dün hastanedeki menüde taze fasulye, peynirli börek ve üzüm hoşafı vardı. Yemekler gelince ilk olarak kokladım. Uzun süre sonra bir yemeğin kokusunu alınca mutluluktan çığlık attım. Bir yemeğin ne kadar güzel kokabileceğini bu vesileyle anlamış oldum. Şu an koku ve tat almada herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum" diye konuştu.

'BİZİM İÇİN MÜCADELE EDİYORLAR'

Sağlık çalışanlarının da bir an önce ailesine ve sevdiklerine kavuşmasını istediğini söyleyen Baz, '9 gün boyunca inanılmaz özverili ve fedakarca benimle ve benim gibi onlarca hastayla mücadele ediyorlar. Bir ahde vefa gibi düşündüm ve kaldığım odayı güzelce topladım. Onları daha fazla yormak istemedim, gönül daha fazlasını yapmak isterdi. Sürece emek veren, destek olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. İnşallah bir an önce bu illetten kurtuluruz, onlar da sevdiklerine ve ailelerine kavuşurlar" dedi.

'Taze fasülyenin kokusunu alınca sevinçten çığlık attım'

Koronavirüs, Akdeniz, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:20 Kaynak: DHA


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