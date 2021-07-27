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Taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor - Son Dakika

Taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor

27.07.2021 10:57
Taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor, System.String[]

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı ve Sarılop çeşidi taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor.

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı ve Sarılop çeşidi taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor. 2020 yılında taze incir ihracatından 60 milyon dolar döviz kazanan Türkiye, 2021 yılında 75 milyon dolar ihracat hedefliyor.

Bursa Siyahı ve Sarılop çeşidi taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor. Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sofralarını süsleyen incirler, 2020 yılında 60 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. 2021 yılında ise 75 milyon dolar ihracat hedefi bulunuyor. Sarılop taze incirin dünyanın dört bir tarafına ihracat seferi 28 Temmuz'da başlarken, Bursa Siyahı ise 30 Temmuz'da dünyanın dört bir tarafına lezzet yolculuğuna çıkacak.

İhracatta aslan payı 'Bursa Siyahı'nın

Türkiye'nin taze incir ihracatının 2019 yılında 48,8 milyon dolar iken 2020 yılında yüzde 22'lik artışla 60 milyon 4 bin dolara tırmandığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Bursa Siyahı taze incirinin 2020 yılında Türkiye'ye 48 milyon 881 bin dolarlık döviz kazandırdığını, Sarılop taze incir ihracatından ise 11 milyon 123 milyon dolar döviz elde edildiğini kaydetti.

Bursa Siyahı ilaç gibi

Siyah incirin sağlık açısından önemli faydaları olduğunu, bu nedenle dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olduğunu ifade eden Uçak, "Taze siyah incir kanın pıhtılaşmasını engelleyerek kalp krizi riskini azaltıyor, ciltteki yaraların çabuk kapanmasını sağlıyor, kansızlığı önlüyor. Enerji kaynağı olan taze siyah incir astım, öksürük ve soğuk algınlığını tedavi edici özellikler taşıyor. Kabızlığı giderirken, kandaki kolesterol seviyesinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Bursa Siyahı taze incir, yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç yerine kullanılıyor" diye konuştu.

En çok Almanlar tercih etti

2020 yılında 42 ülkeye 60 milyon doların üzerinde taze incir ihraç ettiklerini anlatan Uçak, 2021 yılı rekoltesi ve kalitesinin ihracat için son derece uygun olduğunu, rekoltede yüzde 10 civarında artış beklediklerini, taze incir ihracat hedeflerinin 75 milyon dolar olduğunun altını çizdi. Uçak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bursa Siyahında Almanya, 17 milyon 160 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, Avusturya 6 milyon dolarlık Bursa Siyahı taze incir aldı. Hollanda ise 4,7 milyon dolarlık Bursa Siyahı tercih etti. Sarılop taze incir ihracatında da Almanya 3 milyon 555 bin dolarlık tutarla birinci ülke oldu."

28 ve 30 Temmuz'da ihraç edilecekler

"Bursa Siyahı ve Sarılop Çeşidi Taze İncir Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu"nda Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Ziraat Odası, Buharkent Ziraat Odası, Aydın Ticaret Denetmenliği Grup Başkanlığı, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Aydın ili ve ilçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda, Sarılop çeşidi taze incirin, 27 Temmuz tarihinde kesimine, 28 Temmuz tarihinde ihracatına, Bursa Siyahı taze incirin ise 29 Temmuz tarihinde kesimine, 30 Temmuz tarihinde ihracatına karar verildi. - İZMİR

Taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor
Taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor
Taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor
Taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor

İhracat, Türkiye, Bursa, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taze incirin ihracat yolculuğu başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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