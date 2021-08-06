Üye Girişi
Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar - Son Dakika

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar

06.08.2021 11:24
Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar, System.String[]

Türkiye, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya son 5 yılda yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatını yüzde 79'luk artışla 17,5 milyon dolardan, 29 milyon dolara taşıdı.

Türkiye, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya son 5 yılda yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatını yüzde 79'luk artışla 17,5 milyon dolardan, 29 milyon dolara taşıdı. Sektör iki ülkeye 100 milyon dolarlık taze meyve sebze ve mamulleri ihracat hedefliyor. Kuzey Makedonya ve Kosova'ya yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerinde 100 milyon dolar ihracat hedefleniyor

Pandemi döneminde ihracatta rekorlar kıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Balkan ülkelerine ihracatını artırmak için harekete geçti. Pandemi öncesinde Kuzey Makedonya'ya 'İş Gezisi' düzenleyerek Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Kuzey Makedonya Ticaret Odası Başkanı Branko Azeski, Kuzey Makedonya Dış Yatırımlar Bakanı Zorica Apostolska, Tarım Bakanı Trajan Dimkosvki ile bir araya gelen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu sefer Kuzey Makedonya ve Kosova'dan ithalatçıları İzmir'de ağırladı. Kuzey Makedonya'dan iş adamı Azem Ismaili ve Kosova'dan iş adamı Alban Shala'yla Ege İhracatçı Birliklerinde bir araya gelen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kuzey Makedonya ve Kosova'da Türk ürünlerine büyük bir sempati olduğunu, Türk ürünlerinin özellikle tercih edildiği, marketlerde arandığını, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizin iki ülkeye ihracatlarının sürekli arttığını dile getirdi.

Kuzey Makedonya, Kosova ve Türkiye arasındaki tarihi bağların ülkeler arasında ticaretin gelişimine zemin hazırladığına temas eden Başkan Uçak, "2016 yılında Kuzey Makedonya ve Kosova'ya 17,5 milyon dolar olan ihracatımız 2020 yılı sonunda 29 milyon dolarlık seviyeye ulaştı. 5 yılda iki ülkeye ihracatımız yüzde 79 artış gösterdik. Kuzey Makedonya'ya ihracatımızda ilk sırayı narenciye ürünleri alırken, Kosova'ya ihracatta su ve domates öne çıktı. İlerleyen dönemde iki ülkeye ihracatta 100 milyon dolar seviyesine çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye 2020 yılında Kuzey Makedonya'ya 13 milyon 216 bin dolarlık taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihraç ederken, ağırlığı 12,2 milyon dolarla taze meyve sebze ürünleri oluşturdu. Kosova'ya ise 9,7 milyon doları meyve sebze, 7,9 milyon doları meyve sebze mamulleri olmak üzere 17,5 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşıldı. - İZMİR

Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar
Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar
Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar

Makedonya, Türkiye, Kosova, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Her yerde aranıyorlardı! Denizli'nin kayıp kızları bulundu 12:27 Her yerde aranıyorlardı! Denizli'nin kayıp kızları bulundu Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı 12:14 Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı Dünyanın konuştuğu kadın! Son hızla giden araçtan elinde kalaşnikofla böyle sarktı 12:04 Dünyanın konuştuğu kadın! Son hızla giden araçtan elinde kalaşnikofla böyle sarktı
AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak 11:36 AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı 11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! 10:39 Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti
192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum 10:26 192 yangın kontrol altına alındı, 5 ilde alevlere müdahale sürüyor! İşte il il son durum İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak 10:12 İzmirliler bu sabah kızıl bir gökyüzüne uyandı! Endişeli vatandaşlar: Kıyamet mi kopacak

Son Dakika Haberleri
13:21 Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına isyan etti
12:15 Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri
12:14 Marmaris yangınının kahramanı Şahin Akdemir'in mezarı yangın tehlikesi altında! Alevler köyüne yaklaştı
11:59 Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek
11:50 ABD'li büyük şirketler Kovid-19'un delta varyantı nedeniyle ofise dönüş tarihlerini erteleme kararı aldı
11:36 AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak
11:29 Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu
11:15 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 liradan işlem görüyor
11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı
11:07 Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü
Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi         
12:58
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
Gülben Ergen, Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi         
12:08
Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek         
12:00
Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu         
11:29
Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü         
11:07
Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım         
10:28
Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı         
10:15
ABD'yi sallayan iddia! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu ABD'yi sallayan iddia! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
10:06
81 yaşındaki kadın alevlerin içinde kaldı! ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyen vefalı evlat, annesi sırtında taşıyıp yangından kurtardı 81 yaşındaki kadın alevlerin içinde kaldı! ''Ölürüm ana seni bırakmam'' diyen vefalı evlat, annesi sırtında taşıyıp yangından kurtardı         
09:48
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
09:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı         
09:04
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 13:25:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement