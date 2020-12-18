Taze simitleri "gönül gözüyle" müşterilerine ulaştırıyor - Son Dakika

Taze simitleri "gönül gözüyle" müşterilerine ulaştırıyor

18.12.2020 11:07

Konya'da doğuştan görme engelli simitçi 56 yaşındaki Haşim Yıldız, tüm zorluklara rağmen gün boyu şehrin cadde ve sokaklarını simit arabasıyla gezerek satış yapıyor.

Konya'da doğuştan görme engelli simitçi 56 yaşındaki Haşim Yıldız, tüm zorluklara rağmen gün boyu şehrin cadde ve sokaklarını simit arabasıyla gezerek satış yapıyor.

Hava aydınlanmadan evinden çıkan ve iki dolmuş değiştirerek kent merkezine ulaşan Yıldız, fırından simitlerini aldıktan sonra arabasına yerleştirerek satışa başlıyor.

Beyaz bastonuyla yolları, kaldırımları, park halindeki arabaları ve önüne çıkan her türlü engeli yoklayarak yolunu bulan Yıldız, şehrin ve trafiğin karmaşasından çekinmeden günün sonuna kadar simitlerini satıyor.

Aşması güç engellerle karşılaştığında veya yoğun trafiğin aktığı yollarda ise Yıldız'a, müşterileri ya da onu fark eden iyiliksever insanlar yardım ediyor.

Yaklaşık 40 yıldır çalışma hayatının içinde yer alan, yuva kuran ve üç çocuğunu yetiştirerek evlendiren Yıldız, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

İşportacılıktan, bulaşıkçılığa, poşet satıcılığından, çalgıcılığa kadar adeta yapmadığı iş kalmayan Yıldız, emekli maaşı olmasına rağmen son iki yıldır da simitçilik yapıyor.

Çalışkanlığı ile takdir toplayan Haşim Yıldız, AA muhabirine, 17 yaşından beri kimseye el açmadan, alın teri ile kazandığı parayla yaşamını idame ettirdiğini anlattı.

Çalışmayı çok sevdiğini ve sağlığı el verdikçe buna devam edeceğini belirten Yıldız, aynı zamanda engellilere de örnek olmayı amaçladığını söyledi.

"Çalışmak Allah katında ibadettir"

Engellilerin de elinden geldiğince ekonomiye katkı sunması gerektiğini belirten Yıldız, "Eğer kalkınmak istiyorsak yediden yetmişe eli kaşık tutan herkesin üretmesi lazım. İnsanlar balık yemeyi değil, balık tutmayı öğrenmeli. Ben emekliyim ama yine de çalışıyorum. Çalışmak ayıp değil, Allah katında ibadettir." dedi.

Muhtaç olmadan yaşamanın değerini vurgulayan Yıldız, "Bazı insanlar bana 'Evinde otur, biz senin neye ihtiyacın varsa verelim. Biz sana bakarız. Her ihtiyacını karşılarız' diyorlar. Ben babama bile minnet etmedim. Kimseye minnet etmem. Kendim çalışıp kazanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Müşterileri gözü kulağı oldu

Bugüne kadar engelini art niyetli kullanan kimseyle karşılaşmadığını belirten Yıldız, müşterilerinin arabadan istediği kadar simit alabildiğini, ederince parasını verdiğini, istediği zaman yol tarif ettiklerini ve karşıdan karşıya geçerken yardımcı olduklarını kaydetti.

Yıldız, "Duygusal yaklaşanlar, 'Şu parayı benim adıma al' diyenler oluyor. Onlara, 'Ben herkesten para alacak olsam niye simit satayım, almamak için satıyorum' diyorum. 'O zaman benim adıma dağıt' diyorlar. Eskiden kahvelerde askı usulü olurmuş ya ben de o usulden biriktirip Kur'an kurslarına ve yurtlara gönderiyorum." diye konuştu.

Tüm engellilerin sıkıntılarını duyurabileceği bir Youtube kanalı açmak istediğini belirten Yıldız, içerikleri hazırlamak için yardımcı ve sponsor aradığını dile getirdi.

Taze simitleri gönül gözüyle müşterilerine ulaştırıyor
Taze simitleri gönül gözüyle müşterilerine ulaştırıyor
Taze simitleri gönül gözüyle müşterilerine ulaştırıyor
Taze simitleri gönül gözüyle müşterilerine ulaştırıyor

Görme Engelli, Haşim Yıldız, Mevla, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taze simitleri 'gönül gözüyle' müşterilerine ulaştırıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman "Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun? Meclis'e damga vuran "Kabak tatlısı" tartışması! İlginç diyalog tutanaklara geçti Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Temizlik işçisi yolda bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi         
11:16
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 467 liradan işlem görüyor         
10:59
Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı Celta Vigo'da oynayan Emre Mor, Kral Kupası maçında ağları havalandırdı         
10:42
Hem eski eşini hem çocuklarını döven şahıstan akılalmaz tehdit: Polisi ararsan cenazen çıkar Hem eski eşini hem çocuklarını döven şahıstan akılalmaz tehdit: Polisi ararsan cenazen çıkar         
10:30
Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı         
10:07
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor         
09:11
Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor         
08:33
6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak 6 aydır korona vakasının görülmediği Yeni Zelanda, aşıyı vatandaşlarına ve komşu ülkelere ücretsiz dağıtacak         
07:37
Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı Seda Bakan, Mucize Doktor dizisinin kadrosundan ayrıldı         
07:26
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 11:49:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Taze simitleri "gönül gözüyle" müşterilerine ulaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei