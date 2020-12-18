Taze simitleri "gönül gözüyle" müşterilerine ulaştırıyor - Son Dakika

Konya'da doğuştan görme engelli simitçi 56 yaşındaki Haşim Yıldız, tüm zorluklara rağmen gün boyu şehrin cadde ve sokaklarını simit arabasıyla gezerek satış yapıyor.

Hava aydınlanmadan evinden çıkan ve iki dolmuş değiştirerek kent merkezine ulaşan Yıldız, fırından simitlerini aldıktan sonra arabasına yerleştirerek satışa başlıyor.

Beyaz bastonuyla yolları, kaldırımları, park halindeki arabaları ve önüne çıkan her türlü engeli yoklayarak yolunu bulan Yıldız, şehrin ve trafiğin karmaşasından çekinmeden günün sonuna kadar simitlerini satıyor.

Aşması güç engellerle karşılaştığında veya yoğun trafiğin aktığı yollarda ise Yıldız'a, müşterileri ya da onu fark eden iyiliksever insanlar yardım ediyor.

Yaklaşık 40 yıldır çalışma hayatının içinde yer alan, yuva kuran ve üç çocuğunu yetiştirerek evlendiren Yıldız, çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

İşportacılıktan, bulaşıkçılığa, poşet satıcılığından, çalgıcılığa kadar adeta yapmadığı iş kalmayan Yıldız, emekli maaşı olmasına rağmen son iki yıldır da simitçilik yapıyor.

Çalışkanlığı ile takdir toplayan Haşim Yıldız, AA muhabirine, 17 yaşından beri kimseye el açmadan, alın teri ile kazandığı parayla yaşamını idame ettirdiğini anlattı.

Çalışmayı çok sevdiğini ve sağlığı el verdikçe buna devam edeceğini belirten Yıldız, aynı zamanda engellilere de örnek olmayı amaçladığını söyledi.

"Çalışmak Allah katında ibadettir"

Engellilerin de elinden geldiğince ekonomiye katkı sunması gerektiğini belirten Yıldız, "Eğer kalkınmak istiyorsak yediden yetmişe eli kaşık tutan herkesin üretmesi lazım. İnsanlar balık yemeyi değil, balık tutmayı öğrenmeli. Ben emekliyim ama yine de çalışıyorum. Çalışmak ayıp değil, Allah katında ibadettir." dedi.

Muhtaç olmadan yaşamanın değerini vurgulayan Yıldız, "Bazı insanlar bana 'Evinde otur, biz senin neye ihtiyacın varsa verelim. Biz sana bakarız. Her ihtiyacını karşılarız' diyorlar. Ben babama bile minnet etmedim. Kimseye minnet etmem. Kendim çalışıp kazanmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Müşterileri gözü kulağı oldu

Bugüne kadar engelini art niyetli kullanan kimseyle karşılaşmadığını belirten Yıldız, müşterilerinin arabadan istediği kadar simit alabildiğini, ederince parasını verdiğini, istediği zaman yol tarif ettiklerini ve karşıdan karşıya geçerken yardımcı olduklarını kaydetti.

Yıldız, "Duygusal yaklaşanlar, 'Şu parayı benim adıma al' diyenler oluyor. Onlara, 'Ben herkesten para alacak olsam niye simit satayım, almamak için satıyorum' diyorum. 'O zaman benim adıma dağıt' diyorlar. Eskiden kahvelerde askı usulü olurmuş ya ben de o usulden biriktirip Kur'an kurslarına ve yurtlara gönderiyorum." diye konuştu.

Tüm engellilerin sıkıntılarını duyurabileceği bir Youtube kanalı açmak istediğini belirten Yıldız, içerikleri hazırlamak için yardımcı ve sponsor aradığını dile getirdi.