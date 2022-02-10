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Taze soğanın tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu - Son Dakika

Taze soğanın tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu

10.02.2022 11:19
Taze soğanın tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu

Marketlerin manav tezgahlarında demeti 7 liraya satılan taze soğanın tek bir dal fiyatı yaklaşık 1 lirayı buldu.

Marketlerin manav tezgahlarında demeti 7 liraya satılan taze soğanın tek bir dal fiyatı yaklaşık 1 lirayı buldu.

Nane, maydanoz, dereotu gibi salatların vazgeçilmezi olan taze soğan, herkesin severek tükettiği sebzeler arasında yer alıyor. Mutfaklarda en çok kullanılan ürünlerden biri olan ve içinde ortalama 7-8 adet bulunan taze soğanın demet fiyatı 7 liraya satılıyor. Özellikle nane, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler kötü hava koşulları gerekçesi ile yüksek fiyatlarda satılıyor. Dört mevsim üretimi olan taze soğanın tek bir adetinin nerdeyse 1 liraya satılması ne alanı ne de satanı memnun ediyor. Diğer yeşillikler de marketlerde benzer fiyatlardan satılıyor.

(Erhan Can/İHA)

Taze soğanın tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu
Taze soğanın tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu
Taze soğanın tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu

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Manav, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taze soğanın tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taze soğanın tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buldu - Son Dakika
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