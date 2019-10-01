Son Dakika Haberleri: 'Taze' tasarımlar istanbullularla buluşuyor
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'Taze' tasarımlar istanbullularla buluşuyor

2 saat önce

BİLGİ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Bölümü'nün ortak düzenlediği 'Taze'19 Mobilya Tasarımı Stüdyoları Sergisi' görücüye çıktı.

'Taze' tasarımlar istanbullularla buluşuyor, System.String[]
BİLGİ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Bölümü'nün ortak düzenlediği 'Taze'19 Mobilya Tasarımı Stüdyoları Sergisi' görücüye çıktı. Öğrenciler tarafından tasarlanan mobilyaların yer aldığı sergi, 27 Ekim tarihine kadar Addresistanbul zemin katta ziyaret edilebilecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ile İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin tasarımlarından bir seçkinin yer aldığı 'Taze'19 Mobilya Tasarımı Stüdyoları Sergisi' ziyarete açıldı. 'Furniture Design Studio' ve 'Furniture and Modular Systems' dersleri kapsamında üretilen tasarımların yer aldığı serginin hazırlıklarını BİLGİ Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlileri Emre Bağdatoğlu, Ahmet Kaleli, Itır Saran, Deniz Tümerdem ile BİLGİ Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlileri Berilsu Tarcan ve Hilal Menlioğlu üstlendi. Taze'19'da ahşap, metal ve mermer gibi malzemelerden üretilen askılık, sehpa, sandalye, puf, tabure gibi mobilyalar görülebilir.

31 ÖĞRENCİNİN TASARIMLARI YER ALIYOR

Ürünlerin tasarlandığı Mobilya Tasarımı stüdyo dersinde, mobilya parçalarının tasarım ve üretim süreçlerini keşfetmeye odaklanılırken, Mobilya ve Modüler Sistemler stüdyo dersinde ise üniversite dışındaki atölyelerde usta ve tasarımcılarla birlikte çalışıldı.

Sergide Alara Altınören, Alper Tezgöçen, Ayse Tunç, Berşah Özbakır, Beyza Özmen, Bora Öztaş, Burcu Özgen, Ceren Koç, Derin Deryan, Doğa Dayıoğlu, Elif İkbal Er, Esra Nur Karahan, Eylül Tulçalı, Gözde Ergül, Hasan Oskay, İpek Gökgöz, İrem İzer, Işınsu Kaya, Kaan Öründü, Kerem Turan, Maria Kadıoğlu, Mehmet Tolga Bilgiç, Melike Akın, Melisa Öztürk, Olgaç Keskin, Öykü Uysal, Rümeysa Gündoğdu, Sümeyye Sancak, Tuğçe Yakup, Yağmur Tuna ve Yaren Boğa olmak üzere 31 öğrencinin tasarımları yer alıyor.


İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:43 Kaynak: DHA
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