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Taze üzüm ihracatı 200 milyon dolara koşuyor - Son Dakika

Taze üzüm ihracatı 200 milyon dolara koşuyor

09.11.2021 09:52
Taze üzüm ihracatı 200 milyon dolara koşuyor

Osmanlı saray mutfağının gözdesi olan, saray sofralarını süsleyen Sultani çekirdeksiz taze üzüm ihracatında yıldızı oldu.

Sultani çekirdeksiz taze üzüm ihracatı 2021 yılının Ocak – Ekim döneminde yüzde 54'lük artışla 81 milyon dolardan 125 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin sofralık taze üzüm ihracatı ise; 2021 yılının 10 aylık zaman aralığında yüzde 36'lık artışla 118 milyon dolardan 160 milyon dolara çıktı. Sultani üzüm, taze üzüm ihracatının yüzde 78'ini tek başına temsil etti.

Düşük şeker oranı nedeniyle diabet hastalarının tercihi olan Superior üzümü 6 milyon 579 bin donlarlık ihracat seviyesine ulaşırken, son yıllarda yıldızı parlayan Red Globe üzümü 5,6 milyon dolalık döviz getirisi sağladı.

Yalova incisi, 4,8 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşırken, Rezaki çeşidi üzüm 2,6 milyon dolarlık, Antep karası üzümü ise; 1,7 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterdi.

Manisa-İzmir-Denizli üçgeninde 60 bin üreticinin 1 milyon 100 bin dönüm bağ alanlarında sultani üzüm üretimi yaptığı bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sultani çekirdeksiz üzümün enerji deposu olduğunu, karaciğeri, kalp ve damar sağlığını koruduğunu, kolesterolü dengelediğini, unutkanlığa karşı koruma sağlarken, kan yapıcı özelliği olduğunu ve vücut direncini artırdığını, pandemi döneminde taze üzüme talep artışı olduğunu kaydetti.

10 aylık üzüm ihracatı 2020 yılını geçti

Türkiye'nin 2020 yılında 158 milyon dolarlık taze üzüm ihracatı yaptığına işaret eden Uçak, "2021 yılının 10 aylık döneminde 2020 yılı ihracat rakamını geride bıraktık. 2021 yılı için belirlediğimiz 200 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarılı tablonun ortaya çıkmasında büyük emekleri olan üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.

Sultani çekirdeksiz taze üzüm ihracatında Rusya Federasyonu 74 milyon dolarlık tutarla açık ara birinci ülke konumunda yer alırken, Ukrayla 17,7 milyon dolarlık sultani çekirdeksiz taze üzüm talep etti. Bu ülkeleri 7,3 milyon dolarlık sultani taze üzüm ihracatıyla Beyaz Rusya ve 7,1 milyon dolarlık tutarla Almanya izledi. Türkiye, 2021 yılının 10 aylık döneminde 46 ülkeye sultani çekirdeksiz taze üzüm ihraç etti.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Taze üzüm ihracatı 200 milyon dolara koşuyor - Son Dakika


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