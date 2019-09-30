Tazelenme üniversitesi öğrencileri de staj yapacak

AKDENİZ Üniversitesi'nin (AÜ) Türkiye'de ilk olan Gerontoloji 60+ Tazelenme Üniversitesi projesi kapsamında bu yıl dördüncü sınıfa geçen 60 yaş ve üstü öğrenciler, Antalya'daki kamu kurumlarında staj yapacak.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü ile AÜ Yaşlı Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ortaklığında dört yıl önce başlatılan sosyal sorumluluk projesi 60+ Tazelenme Üniversitesi, bu yıl ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AÜ Rektörlüğü, 60+ Tazelenme Üniversitesi dördüncü sınıf öğrencilerinin, normal üniversite öğrencilerinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarda staj yapması için protokol imzaladı.

Protokol törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, Gerontoloji Bölümü Başkanı ve Tazelenme Üniversitesi'nin kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan ile 60 yaş ve üzeri öğrenciler katıldı. İmzalanan protokol gereği Tazelenme Üniversitesi'nin 60 yaş ve üzeri öğrencileri Antalya'daki kamu kurum ve kuruluşlarında gönüllü olarak staj yapacak.

HEDEF KALİTELİ YAŞLANMAK

Tazelenme Üniversitesi'nde esas hedefin kaliteli yaşlanmak ve yaşlanma sürecinde de hayat tecrübesini tekrar içerisinde yaşadıkları toplumla paylaşmak olduğuna dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, "Zaten projenin kendisi sosyal sorumluluk projesi. Sağlıklı yaşlanmaya katkı olması için oluşturulmuş ve gerçekten de Türkiye'ye model olmuş bir proje. AÜ'de başlayan ve bugün herkesin üzerine dikkatini çektiği ve üniversitelerin de AÜ'den kopyaladığı bir proje. Şimdi buna yeni bir ayak ilave ediyoruz. Öğrencileri aldık, dört yıl eğittik, bir de staj dönemi olması lazım. Her mesleğin, her üniversite öğrencisinin bir stajı vardır. Bu arkadaşlar, genç delikanlı ve ablalarımız kamu kurumlarında gönüllü çalışacaklar" dedi.

HAFTADA 3 GÜN 4 SAAT

60+ Tazelenme Üniversitesi'nin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Prof. Dr. İsmail Tufan, bu yıl dördüncü sınıfa geçen öğrencilerin dönemlerinin ilk 6 ayında kamu kurumlarındaki ilgili birimlerde gönüllü hizmet vereceklerini söyledi. Öğrencilerin tıpkı işe gider gibi haftada 3 gün 4 saat görev üstleneceklerini anlatan Prof. Dr. Tufan, "Haftada bir gün de yaşadıkları tecrübeyi derslerde arkadaşlarıyla paylaşarak sonuç raporu hazırlayacaklar. Bu aynı zamanda yaşlanma ve yaşlılık sürecinde ortaya çıkan kayıp ve kazançların daha anlaşılır, yeteneklerin geliştirilmesi açısından da son derece önemli bir girişimdir. 'Biz hayatın, kurumların içerisinde gönüllü olarak devletimize hizmet etmek istiyoruz' diye bu istek onlardan geldi ve çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Protokol törenine katılan Tazelenme Üniversitesi dördüncü sınıf öğrencileri de kendilerine sunulan bu imkandan dolayı minnettar ve mutlu olduklarını belirterek, "Tecrübelerimiz emekli olunca ortada kaldı, bu vesileyle onu kullanmak durumundayız ve çok mutluyuz. 75 yaşındayım hayata yeni başladım bu okulla beraber. İkinci hayata bağladınız bizi" diye teşekkür etti.