Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine ilk dersi Kaymakam Caner Yıldız verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine ilk dersi Kaymakam Caner Yıldız verdi - Son Dakika

Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine ilk dersi Kaymakam Caner Yıldız verdi

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 60 yaş üstü kişilerin katılabildiği "Muğla Tazelenme Üniversitesi" öğrencilerine dönemin ilk dersini tarihi Apostol Hanında Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız verdi.

Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine ilk dersi Kaymakam Caner Yıldız verdi, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 60 yaş üstü kişilerin katılabildiği "Muğla Tazelenme Üniversitesi" öğrencilerine dönemin ilk dersini tarihi Apostol Hanında Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız verdi.

Saburhane Mahallesi'ndeki tarihi Apostol Hanında bir araya gelen 60 yaş üstü öğrencileri MSKÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı ve "Muğla Tazelenme Üniversitesi" Kurucu Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Tuna, Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek ve öğretim üyeleri karşıladı.

Kaymakam Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Rum ustalar tarafından yapıldığı tahmin edilen iki katlı ahşap hanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan restorasyon çalışmasıyla hayata döndürüldüğünü, böyle tarihi bir yapıda ilk derse katılmaktan da mutlu olduğunu söyledi.

Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin çok sayıda sosyal etkinliğe de katıldığını belirten Yıldız, Muğla'da 3 yıl önce başlattıkları projeyle üniversitenin Milas, Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Köyceğiz'de de eğitim verdiğini dile getirdi.

Öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar dileyen Yıldız, derse katılan 60 yaş üstü öğrencilere telefon numarasını vererek diledikleri an arayabileceklerini ifade etti.

Muğla Tazelenme Üniversitesi Kurucu Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Tuna ise 60 yaş üstü vatandaşların aktif olmaları için bu projeyi hayata geçirdiklerini, bu kapsamda öğrencilere teorik, uygulama ve spor dersleri verildiğini kaydetti.

Tuna, Tazelenme Üniversitesinde 6 ilçede şuan kayıtlı bin öğrencilerinin bulunduğunu söyledi.

Caner Yıldız, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:38 Kaynak: AA
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