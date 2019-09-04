Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine turistik gezi

Muğla'da yaşları 60 ile 92 arasında değişen vatandaşların üniversite hayallerini gerçekleştirdikleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi, 4'üncü sınıfını tarihi Saburhane Meydanı'nda açıyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi tazelenme öğrencileri için sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesine okul gezisi düzenlendi.



400'e yakın tescilli evi, 170'e yakın sivil mimarlık örneği yapısı, 100'e yakın sokağı, eski hanları, şadırvanları, arastası, meydanları ve camileriyle örnek bir Kentsel Sit alanı olan Saburhane Meydanı 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesi öğrencileri için eğitim yuvası haline gelecek. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi tazelenme öğrencileri için sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesine okul gezisi düzenlendi.



Turistik gezi öncesi açıklamalarda bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Muammer Tuna, Tazelenme Üniversitesinin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi. Tuna, "3'üncü yılına giren projenin yeni bir faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Muğla Karşıyaka Mahallesinde oturan 60 yaş üstü vatandaşlarımızı sakin kent turistik Akyaka Mahallesi'ne götüreceğiz. Daha sonra bu vatandaşlarımız Saburhane'de açacak olduğumuz yeni şubemizde öğrencilerimiz olacak. Bu Tazelenme Üniversitesi projemizin yeni bir aşaması. Bize ulaşmakta zorluk çekenlere biz ulaşıyoruz ve burada Apostol Han'da bir sınıf açacağız. Aktif yaşlanmayı bu bölgede anlatacağız" dedi.



"İl genelinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz"



Geçen yıl itibariyle kayıtlı 172 öğrencimiz var. Bu sene 250-300 rakamına ulaşacağımızı umuyoruz. Önceki yıl devam eden sınıflara yeni bir sınıf ilave edeceğiz. Toplam 4 sınıf olacak Muğla merkezde. Ayrıca Bodrum, Köyceğiz, Fethiye'de de tazelenme kampüsleri açacağız. Projeyi Muğla ilinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tabi ki süreç adım adım ilerleyecek. Muğla'da bu rakam binlere ulaşabilir" diye konuştu. - MUĞLA