Tazelenme Üniversitesinde dersler başlıyor

Anadolu Üniversitesi bünyesinde, bu yıl ilk öğrencilerini kabul eden Tazelenme Üniversitesinde oryantasyon heyecanı yaşandı.



Ekim ayında ders başı yapmaya hazırlanan 60 yaş üstü öğrenciler için düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi. Toplantıda ders içerikleri, disiplin yönetmeliği ve eğitim-öğretim süreci anlatılırken eğitim verecek gönüllü öğretim üyeleri de tanıtıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren öğrencilerin heyecanı gözlerden kaçmadı.



"Çok eleştiri aldık; ama başardık"



'Yaşlı üniversitesi' modelinin dünyada da çeşitli örnekleri olduğunu aktaran Tazelenme Üniversitesi Eskişehir Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Emre Birinci, "Türkiye'deki yaşlı üniversitesi modelinin dünyadaki örneklerinden farkı; oralardaki gibi ciddi ücretlerin alınmaması. Prof. Dr. İsmail Tufan'ın temel mantalitesi, hiçbir şekilde öğrenciden ücret alınmaması ve gönüllü hocalara ödeme yapılmaması. Temel hedef de bu hizmeti 60 yaş üstü öğrencilerimize bir sosyal sorumluluk olarak sunmak. Baktığımız zaman en küçüğü 18, en büyüğü de 35 yaşında olan bir ekiple aslında biz bugüne geldik. Zorlu bir süreçti. O yüzden de inanılmaz bir gurur içerisindeyiz. Çünkü bu işi gerçekleştirirken çok fazla eleştiri aldık. Ama sonuçta güzel bir program ve oluşum gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz" dedi.



Uzun süredir devam eden çalışmaların sonuç vermesinden dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Dr. Birinci, "Aylardır verdiğimiz emeğin ardından sizlerle burada bir araya gelmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler Tazelenme Üniversitesinin, Anadolu Üniversitesi'ndeki ilk öğrencilerisiniz, bu yüzden bizim için ayrı bir öneminiz var. Sizden sonraki süreçte her yıl yeni öğrencilerle birlikte sizler en kıdemli öğrencilerimiz olacaksınız. Mezuniyet töreninde de ilk mezunlarımız yine sizler olacaksınız" ifadelerini kullandı.



"Sosyal medyada görüp kayıt yaptırdım"



Tazelenme Üniversitesinin ilk öğrencilerinden emekli öğretmen Ayşe Meral Tanık duygularını şu sözlerle dile getirdi:



"Tazelenme Üniversitesi ile sosyal medya aracılığıyla tanıştım ve koşa koşa gelerek kaydımı yaptırdım. Bu yaştan sonra karşılaşacağım şeyler bende heyecan uyandırdı. Ders programımızı gördüğümde çok mutlu oldum; çünkü çok değerli ve bu işe gönül veren hocalardan ders alacağız. Bizlere ve eğitime saygıları olan insanlarla birlikte olacağız. Bu senenin çok güzel geçeceğine eminim. Çünkü tekrar hayatın içinde olacağız ve öğreneceğiz."



Anadolu Üniversitesi'nde bir sosyal sorumluluk projesi



Tazelenme Üniversitesi, Türkiye'de yeni bir yaşlılık algısı oluşturulması ve Türkiye'ye özgü, dünyada da örnek teşkil edecek bir yaşlı üniversitesi modeli geliştirilmesi amacıyla Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından kurulmuş bir sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat çekiyor. İlk olarak Akdeniz Üniversitesi bünyesinde başlayan projenin, Anadolu Üniversitesi'ndeki ilk adımları ise 11 Şubat 2019 tarihinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından imzalanan protokol ile atıldı.



Eskişehir'deki kayıt işlemlerini geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen öğrenciler, Ekim ayında ilk derslerine girecek. Eğitim süresince iletişim, hukuk, psikoloji, fizyoloji, akılcı ilaç kullanımı gibi teorik derslerin yanı sıra erkekler için güzel yemek pişirme ve örgü örme, kadınlar için ise tamirat gibi uygulamalı dersler de yer alacak. - ESKİŞEHİR