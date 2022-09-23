TAZELENME ÜNİVERSİTESİNDE DUYGULANDIRAN İLK MEZUNİYET - Son Dakika
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TAZELENME ÜNİVERSİTESİNDE DUYGULANDIRAN İLK MEZUNİYET

23.09.2022 12:23

Akdeniz Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi ilk dönem öğrencilerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi ilk dönem öğrencilerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi. 167 tazelenme öğrencisi 60 yaşından sonra mezun olma heyecanı yaşadı. Hayatını kaybeden öğrencilerin başarı belgeleri yakınlarına takdim edilirken salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Akdeniz Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi I. Dönem Mezuniyet Töreni ve I. Uluslararası 60+ Tazelenme Üniversitesi ve Gerontoloji Bölümü Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi. Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz, Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (YAÇUMER) ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Etem Sardoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve tazelenme öğrencilerinin yanı sıra Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tazelenme öğrencileri ve koordinatörleri katıldı.Yapılan törenle 167 tazelenme öğrencisi mezun oldu.

ÖĞRENMENİN YAŞI OLMADIĞINI GÖSTERDİLER

Tören konuşmalarını yapmak üzere YAÇUMER Müdürü ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, eğitimin ömür boyu devam ettiği anlayışıyla 2016 yılında çıktıkları 60+ Tazelenme Üniversitesinin ilk kuşak mezunlarını verdiğini söyledi. Prof. Dr. Tufan, 2016 yılında başlayıp 2020 yılında mezun olan öğrenciler için mezuniyet törenini pandemi sebebiyle gecikmeli olarak bugün düzenlediklerini belirtti. Mezun olan öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. İsmail Tufan 'İlk kuşak mezunlarımız öğrenmenin yaşı olmadığını, ömür boyu devam ettiğini gençlere anlatırken bunun deneyimini bizzat yapan ilk nesil olduğunu da ileride gururla anlatacaklar dedi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLDU

Tazelenme Üniversitesinin sosyal sorumluluk projesi olarak başlayıp daha sonra devlet tarafından üstlenen tek proje olduğunu ifade eden Prof. Dr. İsmail Tufan, 'Tazelenme Üniversitesini 2020 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devrettikten sonra 7 üniversitede daha Tazelenme Üniversitesi ofisleri kuruldu. Gönüllü ders veren hocalarımız ve benim için bundan daha güzel bir şey olamazdı. Azim ve fedakarlıkla sulayıp yeşerttiğimiz bu fidana devletimizin sahip çıkması bizim için en büyük ödüldür diye konuştu.

NORVEÇ'TEN GÖNÜLLÜ ÖĞRETİM ÜYESİ

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümüne Norveçli misafir öğretim üyesi olarak gelen Prof. Dr. Anne Sofie Helvik, 60+ neslin bir temsilcisi olarak bu etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Akdeniz Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ile tanışmış olmaktan ve programa katılmaktan dolayı şanslı hissettiğini söyleyen Profesör Helvik, yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemli olduğuna değinerek mezunları tebrik etti.

KEPLERİNİ FIRLATTILAR

Açılış konuşmalarının ardından mezuniyet törenine geçildi. Törende 60+ Tazelenme Üniversitesi en çok yaş almış birinci öğrenci İzzettin Gökalp'a başarı belgesi Prof. Dr. Aygen Yılmaz tarafından, en çok yaş almış ikinci öğrenci Hamdi Oktay Tutçuoğlu'na başarı belgesi Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından, en çok yaş almış üçüncü öğrenci Mine Vural'a ise başarı belgesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Korkmaz Yaylagül tarafından takdim edildi. Tüm tazelenme öğrencileri başarı belgelerini aldıktan sonra hep birlikte sahnede keplerini havaya fırlatarak mezuniyeti kutladı.

DUYGULANDIRAN ANLAR

Törende 60+ Tazelenme Üniversitesi 2016-2020 yılı dönem öğrencileri arasında hayatını kaybeden öğrenciler de anıldı. Prof. Dr. İsmail Tufan, kaybettikleri öğrencilerin başarı belgelerini yakınlarına takdim ederken salonda duygu dolu anlar yaşandı. Prof. Dr. Tufan, kaybettikleri öğrencilerinin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaklarının sözünü verdi.

Törende ayrıca Antalya Devlet Konservatuvarı müzik bölümü öğrencileri Miyat Nurbergen flüt ve Dameli Nurbergen piyano ile dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.

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Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

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