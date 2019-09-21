Son Dakika Haberleri: Taziye dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
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Taziye dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

26 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, taziyeden dönenlerin bulunduğu otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, taziyeden dönenlerin bulunduğu otomobilin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kenan Taşkın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Ünlüce köyü yakınında dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüseyin Cankurtaran, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksekova Kaymakamlığına vekalet eden Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçta bulunanların taziye için Büyükçiftlik beldesine bağlı Kerem Zeydan Mahallesi'ne gittiğini, aracın dönüş yolunda dereye yuvarlandığını belirtti.

Taziye dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:35 Kaynak: AA
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Yüksekova'da taziye yolunda kaza 2 ölü, 3 yaralı
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