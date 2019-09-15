Son Dakika Haberleri: Taziye evinde bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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Taziye evinde bıçaklanan genç hayatını kaybetti

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde taziye evinde çıkan tartışmada bıçaklanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Taziye evinde bıçaklanan genç hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde taziye evinde çıkan tartışmada bıçaklanan genç, hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Kardeşköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Taziye evinde, eşi ile bir süredir sorunlar yaşayan ve ayrı yaşayan G.C. taziye evine gelerek, eşi F.C ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kavgayı ayırmaya çalışan Tuncay Ardıç (28) bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ardıç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Olay yerinden kaçan G.C'yi yakalamak için güvenlik güçleri çalışma başlattı. - AYDIN

Efeler, Sabah, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
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