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Taziye evinde yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Taziye evinde yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu

16.01.2022 17:30

Hatay'da mevlit düzenlenen taziye evinde elektrik kontağında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Vatandaşlar taziye evinden can havliyle camları kırarak kaçarken, 15 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nin eski muhtarı Numan Sağaltıcı (82), geçen hafta yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Sağaltıcı'nın vefatının 7'nci günü dolayısıyla mevlit düzenlendi.

Taziye evinde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

ELEKTRİK KONTAĞINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Taziye evi içerisinde Sağaltıcı için dua okunduğu sırada elektrik kontağında patlama meydana geldi. Mevlide katılanlar alevlerden kurtulmak için taziye evinin camlarını kırıp, can havliyle dışarı çıktı.

Taziye evinde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Mevlide katılanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık görevlileri ise dumandan etkilenen 15 kişiyi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Taziye evinde yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu
Taziye evinde yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu
Taziye evinde yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu
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Patlama, İtfaiye, Sutaşı, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Taziye evinde yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taziye evinde yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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