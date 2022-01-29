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Taziye evindeki silahlı kavgada yaralanan başhekim açığa alındı - Son Dakika

Taziye evindeki silahlı kavgada yaralanan başhekim açığa alındı

29.01.2022 16:48
Taziye evindeki silahlı kavgada yaralanan başhekim açığa alındı

Şanlıurfa'da taziye evinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ayağından tabancayla vurularak yaralanan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli, İl Sağlık Müdürlüğünce açığa alındı.

Şanlıurfa'da taziye evinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ayağından tabancayla vurularak yaralanan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli, İl Sağlık Müdürlüğünce açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz Çarşamba günü husumetli iki ailenin fertleri, taziye evinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek, evin dışına da taşan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan mermiler, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli ile Hüseyin Ş. ve Mesut G.'ye isabet etti. Ayağından yaralanan Başhekim Şelli ve 2 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Hastanede tedavisi süren Başhekim Eyyüp Şelli, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2 ay süreyle açığa alındı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Eyyüp Şelli, hakkında devam eden savcılık soruşturması nedeniyle, zorunlu prosedür olarak müdürlüğümüz tarafından 2 aylığına açığa alınmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Taziye evindeki silahlı kavgada yaralanan başhekim açığa alındı

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Devlet Hastanesi, Balıklıgöl, Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taziye evindeki silahlı kavgada yaralanan başhekim açığa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taziye evindeki silahlı kavgada yaralanan başhekim açığa alındı - Son Dakika
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