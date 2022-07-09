Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde dün, Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye Evi'nin avlusuna gelen 2 kişi, bir süre çevreyi kolaçan etti. Kimsenin olmadığını belirleyen şüphelilerden biri pencereden içeri girip klimayı alarak arkadaşına uzattı. Şüpheliler, klimayı taşıyarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Taziye evinden klima çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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