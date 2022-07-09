Taziye evinden klima çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Taziye evinden klima çalan 2 kişi yakalandı

09.07.2022 10:07
Taziye evinden klima çalan 2 kişi yakalandı

MARDİN'de, taziye evinin klimasını çalan 2 kişi, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

MARDİN'de, taziye evinin klimasını çalan 2 kişi, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde dün, Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye Evi'nin avlusuna gelen 2 kişi, bir süre çevreyi kolaçan etti. Kimsenin olmadığını belirleyen şüphelilerden biri pencereden içeri girip klimayı alarak arkadaşına uzattı. Şüpheliler, klimayı taşıyarak bölgeden uzaklaştı.

Taziye evine gelen görevliler, klimanın olmadığını görünce yanındaki caminin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Hırsızlığı fark eden görevliler, durumu polise bildirdi.

Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüphelileri dün akşam saatlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Klima taziye evi görevlilerine teslim edilirken şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Son dakika: Taziye evinin klimasını çalan hırsızlar kameraya takıldı Son dakika: Taziye evinin klimasını çalan hırsızlar kameraya takıldı TAZİYE EVİNDEN SULU KLİMA HIRSIZLIĞI KAMERADA TAZİYE EVİNDEN SULU KLİMA HIRSIZLIĞI KAMERADA
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taziye evinden klima çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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