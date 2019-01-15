Son Dakika Haberleri: Taziye Evinin Çevre Düzenlemesi Yapıldı

Taziye Evinin Çevre Düzenlemesi Yapıldı

26 dakika önce

Adıyaman Belediyesi ve hayırseverler tarafından Bahçecik Mahallesinde yapımı tamamlanan taziye evinin çevre düzenlemesi bitme aşamasına geldi.

Taziye Evinin Çevre Düzenlemesi Yapıldı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi ve hayırseverler tarafından Bahçecik Mahallesinde yapımı tamamlanan taziye evinin çevre düzenlemesi bitme aşamasına geldi.

'Her Mahallede Bir Taziye Evi' projesi kapsamında Bahçecik Mahallesine yapılan Latif Gürsoy Taziye Evindeki çalışmalar tamamlanıp, hizmet vermeye başladı. İç dizaynı tamamlanan taziye evinin çevre düzenlemesini de büyük ölçüde bitiren Adıyaman Belediyesi, taziye evinin bahçesine yeni bankları monte etti.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren ve taziye evinin önemli ihtiyaçlarından bir tanesini ortadan kaldırdığını söyleyen mahalleli, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve hayırseverlere teşekkür etti.

Taziye evinin fiziki durumu hakkında bilgi veren yetkililer ise toplam 480 metrekarelik alana bayan ve erkekler için iki kat şeklinde yapılan taziye evinin mahalleye hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:02 Kaynak: İHA

Bahçecik, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Devlet Bahçeli ile Fotoğrafındaki Photoshop Sosyal Medyayı Salladı Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 16:28:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taziye Evinin Çevre Düzenlemesi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]