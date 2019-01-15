Taziye Evinin Çevre Düzenlemesi Yapıldı

Adıyaman Belediyesi ve hayırseverler tarafından Bahçecik Mahallesinde yapımı tamamlanan taziye evinin çevre düzenlemesi bitme aşamasına geldi.

Adıyaman Belediyesi ve hayırseverler tarafından Bahçecik Mahallesinde yapımı tamamlanan taziye evinin çevre düzenlemesi bitme aşamasına geldi.



'Her Mahallede Bir Taziye Evi' projesi kapsamında Bahçecik Mahallesine yapılan Latif Gürsoy Taziye Evindeki çalışmalar tamamlanıp, hizmet vermeye başladı. İç dizaynı tamamlanan taziye evinin çevre düzenlemesini de büyük ölçüde bitiren Adıyaman Belediyesi, taziye evinin bahçesine yeni bankları monte etti.



Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren ve taziye evinin önemli ihtiyaçlarından bir tanesini ortadan kaldırdığını söyleyen mahalleli, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve hayırseverlere teşekkür etti.



Taziye evinin fiziki durumu hakkında bilgi veren yetkililer ise toplam 480 metrekarelik alana bayan ve erkekler için iki kat şeklinde yapılan taziye evinin mahalleye hayırlı olmasını diledi. - ADIYAMAN

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