Son dakika: Taziye evinin klimasını çalan hırsızlar kameraya takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Taziye evinin klimasını çalan hırsızlar kameraya takıldı

08.07.2022 16:36

Son dakika haberine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde hırsızlar taziye evinde bulunan sulu klimayı çaldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hırsızlar taziye evinde bulunan sulu klimayı çaldı. Hırsızlık anı camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Abdülkadir Paşa Mahallesi Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziye Evi'ni gözüne kestiren hırsızlar, çevreyi gözetledikten sonra taziye evinin penceresini açarak içeri girdi. Bu sırada hırsızlardan biri taziye evinin içerisine girerek sulu klimayı alıp, dışarıda duran arkadaşına uzattı. Klimayı aralarına alan hırsızlar, alandan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Taziye evinde klimanın olmadığını gören görevliler, görüntüleri izledikten sonra polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelerek çalışma başlattığı öğrenildi.

(Abdullatif Altunkaynak - İHA)

YORUMLAR
500
Taziye evindeki klimanın çalınma anı kameraya yansıdı Taziye evindeki klimanın çalınma anı kameraya yansıdı TAZİYE EVİNDEN SULU KLİMA HIRSIZLIĞI KAMERADA TAZİYE EVİNDEN SULU KLİMA HIRSIZLIĞI KAMERADA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Taziye evinin klimasını çalan hırsızlar kameraya takıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 18:54:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Taziye evinin klimasını çalan hırsızlar kameraya takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement