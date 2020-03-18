Taziye evlerine korona virüs önlemi - Son Dakika
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Taziye evlerine korona virüs önlemi

6 saat önce

Şanlıurfa'da korona virüs tehdidi nedeniyle taziye evleri kapatıldı.

Taziye evlerine korona virüs önlemi, System.String[]

Şanlıurfa'da korona virüs tehdidi nedeniyle taziye evleri kapatıldı.


Korona virüs salgınına karşı bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan kararların tatbikini de sıkı şekilde takip ediyor. Tedbir kararlarının duyurulmasının ardından taziye evlerini bizzat denetleyen Vali Abdullah Erin, taziye evlerinin virüs yayılma riskinin en yüksek olduğu alanlar olduğunu, bu nedenle alınan tedbirlere vatandaşların da büyük hassasiyetle uyması gerektiğini ifade etti. Kararlara rağmen, kapalı tutulması gereken alanları açık görenlerin, Polis, Jandarma ve Zabıta birimlerine haber vermesini isteyen Vali Erin, halk sağlığını tehlikeye atanlar hakkında yasal işlem yapılacağını ve müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı tutulmasına karar verilen umuma açık istirahat, eğlence mekanları ve benzeri yerler ile Şanlıurfa'da çok yoğun şekilde insan hareketinin yaşandığı taziye evlerinin kapalı tutulup tutulmadığı da Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve Zabıta tarafından da denetleniyor.


İl Hıfzısıhha Kurulunda alınan, toplum sağlığının sürekli korunmasını da amaçlayan kararlar gereği, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren faaliyetleri durdurulan taziye evleri yeniden faaliyete girdiğinde, ortak kullanılan havlular ve halılar kaldırılmış olacak. Belediyeler tarafından temizliği ve gerekli düzenlemeleri yapılacak olan taziye evleri, gün sonunda hijyen kurallarına uygun olarak temizlenecek. Halkın büyük rahatsızlık duyduğu taziye evlerindeki yemek ve çay ikramları da artık yapılamayacak. Gelenekten kaynaklanan ve acıyı paylaşmak anlamı da taşıyan acı kahve ikramı ise tek kullanımlık kağıt fincanlarda yapılacak. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:52 Kaynak: İHA

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