Taziye için Mardin'e gelen aile kaza yaptı: İki kişi yanan araçta can verdi - Son Dakika
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Taziye için Mardin'e gelen aile kaza yaptı: İki kişi yanan araçta can verdi

23.05.2022 12:58
Taziye için Mardin'e gelen aile kaza yaptı: İki kişi yanan araçta can verdi

Taziye için İstanbul'dan Mardin'in Savur ilçesine gelen aile, kaza yaptı.

Taziye için İstanbul'dan Mardin'in Savur ilçesine gelen aile, kaza yaptı. Kazada alevlere teslim olan araçta iki kişi yanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Savur ilçesine taziye için gelen aile, köy girişinde şoförün direksiyon hakimiyetini sonucu kaza yaptı. Şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarparak duran araç alevlere teslim oldu. Osman ve Emine Öncel çifti ile aracı kullanan çocukları Hanifi Öncel, aracın içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçtan Hanifi Öncel yaralı olarak çıkarıldı. Emine ve Osman Öncel çifti ise yanarak hayatını kaybetti.

Öncel çiftinin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, ağır yanıkları olan Hanifi Öncel ise Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Kübra Nur Atik - İHA)

Taziye için Mardin'e gelen aile kaza yaptı: İki kişi yanan araçta can verdi
Taziye için Mardin'e gelen aile kaza yaptı: İki kişi yanan araçta can verdi
Taziye için Mardin'e gelen aile kaza yaptı: İki kişi yanan araçta can verdi
Taziye için Mardin'e gelen aile kaza yaptı: İki kişi yanan araçta can verdi

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Kaynak: İHA

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