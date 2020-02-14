Taziye yemeği 18 sağlık çalışanını zehirledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taziye yemeği 18 sağlık çalışanını zehirledi - Son Dakika

Taziye yemeği 18 sağlık çalışanını zehirledi

6 saat önce

Bursa'da hastanede görevli sağlık personeli arkadaşlarına dağıtmak için getirdiği taziye yemeği 18 kişiyi zehirledi.

Taziye yemeği 18 sağlık çalışanını zehirledi, System.String[]

Bursa'da hastanede görevli sağlık personeli arkadaşlarına dağıtmak için getirdiği taziye yemeği 18 kişiyi zehirledi.


Olay, geçtiğimiz gün Bursa Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalışma arkadaşlarına taziye yemeği getirmesi sonucu yemekten yiyen 18 kişi zehirlendi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 18 kişi ayakta tedavi edildi.


Bursa Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada ise bir personelin evinden getirdiği taziye yemeğinin ardından bu olayın yaşandığı ve gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:27 Kaynak: İHA
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